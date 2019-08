PPEM anunţă că va participa la alegerile locale, dar şi cele parlamentare noi din 20 octombrie. Decizia a fost luată de Consiliul Național Politic al PPEM, care s-a întrunit ieri. În cadrul ședinței s-a mai decis ca domnul Eugen Sturza să preia interimatul funcției de președinte al PPEM. Despre aceasta formaţiunea a anunţat printr-un comunicat de presă.



"În curând se încheie primele 100 de zile de guvernare și întreaga societate poate constata că guvernarea Kozak nu a prezentat nici o strategie clară pe subiectele cheie: reforma justiției ( prioritățile de reformare, antrenarea europenilor în acest proces, efecte cuantificabile în timp, etc) și dezvoltarea economică, astfel încât Moldova să poată avea o creștere de cel puțin 7-8%( în caz contrar va crește decalajul PIB-ului Per capita cu România și vom pierde toată populația acestei țări). Guvernarea a dat dovadă de ZERO viziune la tot ce ține de viitorul acestui stat. În schimb au avut grija să mimeze concursuri, să împartă instituțiile statului, să îl întărească pe Dodon (cedându-i tot pachetul de securitate a statului stăpânilor lui) și desigur să facă show-uri televizate ieftine.



S-a ales praful de proiectul lor de dezoligarhizare, statul este mai mult ca oricând în captivitatea unor politiceni aserviți unor forțe străine. Regimul de guvernare ACUM-PSRM a mințit populația, acești politicieni nu au venit la putere ca să depolitizeze instituțiile statului, dar ca să le preia sub controlul lor politic. Iar ultimele zile au arătat că acești politicieni nu mai au nici o limită, și-au pus cu nerușinare emblemele de partid pe Curtea Constituțională, au anulat concursul organizat pentru funcția de judecător ca să-și poată numit colegii de partid.



Această guvernare a eșuat mult mai grav și mult mai repede decât probabil s-ar fi așteptat societatea, suntem în fața unei noi mari dezamăgiri create de un grup de politicieni iresponsabili. Vedem cu toții că sub flagul dezoligarhizării unii au pus batista pe țambal, ei vor să mergem pe modelul pro-rus, unde de 20 de ani stă la putere același partid, unde sute de oameni sunt arestați în timpul protestelor pașnice.



În aceste condiții considerăm că este necesar ca societatea civilă și partidele politice din opoziție să întreprindă toate măsurile care se impun pentru a stopa acest proces de politizare și tranzacționare a instituțiilor statului între partidele pretins pro europene de la guvernare și partidul pro rus. Efectul acestui mod dezastruos de a conduce țara produce efecte negative ireparabile pe un termen foarte lung, precedente extrem de periculoase pentru cetățeni, dar și pentru siguranța și stabilitatea Republicii Moldova. PPEM urmează să pregătească o serie de acțiuni politice prin care, împreună cu cetățenii, să stopăm acest dezmăț politic.



Înainte de toate însă, urmează ca partidul să treacă printr-un proces de reorganizare, care a fost demarat chiar începând cu ședința CNP, unde s-a luat act de vacanța funcției de președinte al formațiunii, întrucât mandatul de 4 ani a domnului Iurie Leancă s-a încheiat la 26 iulie curent. În cadrul ședinței s-a decis ca domnul Eugen Sturza să preia interimatul funcției de președinte al PPEM și să pregătescă lucrările Congresului PPEM, în cadrul căruia va fi aleasă următoarea conducere cu mandat deplin a partidului și va fi adoptat noul program politic.



În cadrul CNP s-a decis că PPEM va participa la alegerile locale din 20 octombrie, dar și la alegerile parlamentare noi pe circumscripții. În cel mai scurt timp posibil, vom anunța și candidații nominalizați, oameni profesioniști , integri, oameni care sunt gata să muncească în interesul cetățenilor, nu să facă promisiuni populiste, așa cum au făcut cei din actualul regim de guvernare.



PPEM urmează să vină în fața cetățenilor cu un proiect politic, unul care să aibă la bază nevoile reale ale societății, dar și lecțiile importante pe care le-am învățat din greșelile trecutului, atât ale noastre, cât și ale altor partide, inclusiv ale celor care se află în prezent la guvernare. Noi credem că după dezamăgirea uriașă pe care Blocul ACUM o produce în acest moment încrederea votanților pro europeni în politicieni este la cel mai jos nivel și se impune o resetare totală a întregii clase politice, care poate să vină doar dacă partidele sunt gata să-și înțeleagă greșelile și să se întoarcă la cetățeni, la nevoile lor reale."