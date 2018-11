PPEM a făcut o interpelare la Procuratura Generală despre veniturile lui Năstase

Un deputat al Partidului Popular European din Moldova a depus o interpelare la Procuratura Generală prin care vrea să afle dacă liderul PPDA, Andrei Năstase, a plătit sau nu impozite din transferurile de sute de mii de euro pe care le-a făcut în ultimii ani.

Anunţul a fost făcut de preşedintele PPEM, Iurie Leancă, în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune.

"A plătit sau nu impozite din transferurile de sute de mii de euro şi am rugat un deputat a făcut o interpelare şi aştept răspunsul de la instanţe respective. Aş vrea să iasă în public, la Jurnal TV de dorit, şi să spună. Aş vrea să iasă şi să vorbească cine îi achită studiile pentru copii lui", a spus preşedintele PPEM, Iurie Leancă.



Solicitat la telefon, Andrei Năstase nu a putut, deocamdată, comenta interpelarea PPEM. Acum doi ani, liderul Partidului Platforma "Demnitate şi Adevăr", Andrei Năstase, a recunoscut că a transferat, prin intermediul unei companii offshore, milioane pe conturile mamei şi ale soacrei sale, bani de provenienţă dubioasă.



"Mi-am construit casă, mi-am cumpărat un teren. O altă parte din ei am pus pe contul mamei mele. Și observați și aici o chestiune: și tot aceeași sumă, cam aceeași sumă am pus-o pe contul soacrei mele. Vedeți că eu țin la ele aproape egal. Este absolut un lucru normal", a spus liderul PPDA, Andrei Năstase.



Mai multe investigaţii jurnalistice au demonstrat că Andrei Năstase primește sume impunătoare de bani din străinătate şi deține proprietăți scumpe atât în Moldova, cât și în Germania.