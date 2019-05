Poziţia Uniunii Europene privind termenii Brexit nu s-a schimbat

Poziţia Uniunii Europene privind termenii ieşirii Marii Britanii din Blocul Comunitar nu s-a schimbat în ciuda anunţului făcut vineri de premierul Theresa May de a demisiona din funcţie pe data de 7 iunie, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Mina Andreeva, relatează Reuters.

”Preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a urmărit anunţul premierului Theresa May din această dimineaţă fără o bucurie personală”, a declarat Andreeva în cadrul unei scurte conferinţe de presă.

”Preşedintelui i-a plăcut foarte mult şi a apreciat munca depusă alături de primul ministru May. Va respecta în egală măsură şi va stabili raporturi de colaborare cu oricare alt nou prim-ministru, oricine ar fi acesta. Poziţia noastră privind acordul de retragere - nu există nicio modificare din acest punct de vedere”, a transmis purtătoarea de cuvânt.

Aceasta a reiterat faptul că blocul nu va renegocia acordul referitor la Brexit, dar ar putea amenda declaraţia politică însoţitoare, referitoare la viitorul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Marea Britanie după Brexit.

Theresa May a anunţat, vineri dimineaţă, că va demisiona din funcţiile de lider al Partidului Conservator şi de premier al Marii Britanii pe 7 iunie, în contextul impasului politic generat de Brexit, urmând să rămână la conducerea Guvernului până la desemnarea succesorului său.

"Am făcut tot ce am putut pentru a-i convinge pe parlamentari să susţină Acordul Brexit, dar, din păcate, nu am reuşit acest lucru", a declarat Theresa May într-un discurs rostit vineri la Downing Street.

"Îmi este clar acum că este în interesul Marii Britanii ca un nou prim-ministru să coordoneze aceste eforturi. Anunţ astăzi că voi demisiona din funcţia de lider al Partidului Conservator pe 7 iunie. Am stabilit cu preşedintele consiliului de conducere al partidului ca procedura pentru desemnarea noului lider al formaţiunii să înceapă săptămâna următoare", a precizat Theresa May.