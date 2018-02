Poziţia PDM faţă de declaraţiile de UNIRE semnate de unele localităţi

După şedinţa de lucru a Partidului Democrat, purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gămurari a fost întrebat despre poziţia PDM faţă de semnarea declaraţiilor simbolice constituite de consilii locale din mai multe sate şi care este poziţia PDM faţă de Unire.

"Anul 2018 este an electoral, iar declaraţii de acest gen au pornit într-un val în localităţile respective şi declaraţii de acest gen cu siguranţă vor mai apărea.

Situaţia este că astfel de declaraţii de Unire pot apărea şi cu alte state, nu numaidecât cu România. În contextul dat, poziţia Partidului Democrat nu încearcă să lupte cu partidele de extremă pentru a se expune referitor la poziţia vre-o unui partid şi să intrăm în acest joc. Noi vrem să promovăm în continuare acel act de guvernare despre care am vorbit şi anul 2018, iar acest an va fi unul hotărâtor pentru noi, iar Partidul va încerca să pune în aplicare anumite politici şi vom încerca să nu răspundem la anumite campanii promovate de anumite partide. Probabil dacă nu vor exista asemenea evenimente, unele partide ar dispărea, pentru că acesta este unica şansă de a se promova.

Noi suntem dischişi pentru libertatea expunerii atâta timp cât ea corespunde legislaţiei sau mai bine spus nu vine în contradicţiei cu legislaţia în vigoare", a spus Vitalie Gămurari, purtătorul de cuvânt al PDM.

