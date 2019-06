Poze şi mireasmă îmbietoare: Sute de turişti vin zilnic la plantaţia de levănţică

foto:

Mijlocul lunii iunie colorează reţelele de socializare în violet. Lanurile de levănţică sunt în floare. Cum mireasma acestora ţine doar câteva săptămâni, moldovenii au luat cu asalt lanurile pentru a face poze. Aşa că plantaţia de levănțică de lângă Anenii Noi e plină ochi de amatorii de poze în violet.



"Anul trecut am dorit să vin să pozez aici, dar nu am putut găsi lanurile că am cotit unde nu trebuia, totuşi am reuşit experienţa anul acesta", a spus modelul, Oxana Şmanovscaia.



"Este popular pentru că e neobişnuit. Ședințele foto în parcuri şi locurile pe care ni le oferă oraşul au devenit plictisitoare, iar oamenii caută deja idei noi. Aşa că aici, în lanurile de levănțică, ai posibilitatea să faci poze neobişnuite", a spus fotograful, Victoria Tihonova.



Cele 62 de hectare de levănțică din Socoleni, Anenii Noi, atrag nu doar moldovenii, ci şi turişti din străinătate. Zilnic ajung acolo câteva autocare din Ucraina.



"Din Austria sunt. Am planificat o călătorie să venim în Chişinău, am verificat ce pot face şi online găseşti multe sugestii că atunci când vii în iunie poţi vizita lanurile de levănțică. Este foarte frumos, îmi sunt dragi fluturii, sunt atât de mulţi aici."



Numărul mare de turişti nu-i încântă prea mult pe proprietarii lanurilor de levănţică, deşi accesul se face contracost.



"Vin şi lasă murdării din urma lor, peturi, pungi din plastic, calcă pe flori", a spus administratorul, Mihai Gorea.



Proprietarii afirmă că anul acesta florile au fost afectate de ploile abundente. În lipsa soarelui, acestea nu au crescut la înălţimea obişnuită



"Buruian mult avem, întrece floarea. Levănţica are nevoie de soare pentru a acumula mult ulei, nu are nevoie de ploaie. Aşa că şi buruianul ne-a cam atacat şi sunt unele tufe care lipsesc", a spus administratorul, Mihai Gorea.



Levănţica se culege după 24 iunie. Din flori se obţine un ulei care e exportat în Bulgaria. Din lipsă de bani, anul acesta nu va fi organizat festivalul levănțicăi, care a fost organizat trei ani la rând.