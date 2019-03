POVEŞTI LA UN CLICK DISTANŢĂ. Sunt filmate și improvizate scenete inspirate din basmele autohtone

foto: google.com

Poveştile sunt la un click distanţă graţie bibliotecarelor de la ”Bogdan Petriceicu Hașdeu”, filiala Târgovişte. Ele improvizează scenete inspirate din poveştile autohtone, le filmează şi le încarcă pe Facebook.



Poveștile sunt filmate chiar în incinta bibliotecii. La clipuri muncesc patru angajaţi. Cineva se ocupă de selecția muzicii, altcineva pregăteşte platoul de filmare. Violeta Lisnic, de exemplu, este cea care creează personajele pentru povestea aleasă de narator, tot ea este şi cameraman.



”Tândăleasa și Tândală. Acestea sunt personajele care le-am făcut prima dată, păpușele aceastea. Pe urmă noi am început a face personaje pentru programul ”Chișinău Citește”. Personajele autorului, toate care noi le-am făcut, iată de degete, iată de exemplu elefantul și furnicele, o poveste populară coreeană”, a spus Violeta Lisnic, bibliotecară.



Ideea proiectului ”Povestea de seară pe Facebook” îi aparține directoarei filialei ”Târgoviște”, Liliana Juc, care este și naratorul din video. Aceasta susține că proiectul a prins viață datorită dragostei pe care ea și echipa sa o poartă față de carte și copii.



”Ne-a luat un pic timp dar am făcut-o cu mare plăcere cu multă dorință de a fi inediți, dar în primul rând de a ajunge la inima cititorului, mare, mic de a demonstra că arta povestirii este ceva util, de care chiar în era tehnologizării nu ne lăsăm”, a zis Loliana Juc, directoarea filialei.



Poveștile sunt alese cu grijă, acestea trebuie să aibă o morală sau un mesaj educativ.



”Povestea este ceva etern și nemuritor. Este o artă dar și o metodă non - formală de educație”, a declarat Loliana Juc, directoarea filialei.



Din ianuarie şi până acum au fost realizate peste unsprezece filmulețe. Acestea sunt postate în fiecare zi de marți pe pagina de Facebook a instituţiei.