POVEȘTI DRAMATICE și IMAGINI cu PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL! O fetiță de 11 ani și mama sa au rămas fără picioare, după bombardamentele de la gara Kramatorsk

Poveşti dramatice despre cum războiul din Ucraina afectează civilii continuă să cutremure o lume întreagă. O fetiță de 11 ani și mama sa au rămas fără picioare, după bombardamentele de la gara Kramatorsk, din ziua de 8 aprilie. Acum, femeia şi fiica ei sunt îngrijite de fratele geamăn al micuței. De mai bine de o lună, spitalul din Lvov a devenit casă pentru familia din Doneţk. Vă atenţionăm că urmează informaţii şi imagini cu puternic impact emoţional.

Mama lui Iaroslav, Natalia, şi sora lui, Iana, au fost grav rănite. Cele două și-au pierdut picioarele în timpul atacului şi de atunci sunt îngrijite în spitalul din Lvov. Tatăl copiilor a murit mai demult, iar tatăl vitreg este militar şi luptă acum pe front. Băiatul de 11 ani este cel care are grijă de mama şi sora lui geamănă.

"Stau aproape de obicei şi, când mă cheamă mama sau sora, le aduc lucrurile de care au nevoie sau chem pe cineva", a spus Iaroslav.

La începutul lunii aprilie, Natalia a decis să-şi scoată copiii din regiunea afectată de bombardamente. Ajunşi la gara din Kramatorsk cu valizele, în timp ce aşteptau trenul, fiica Iana a mers pe peron să-şi ia un ceai, iar feciorul Iaroslav a fost lăsat să păzească lucrurile în interiorul gării. Femeia nu-şi poate ierta acea plecare şi îşi aminteşte că totul era în sânge atunci când a deschis ochii şi cel mai grav că fiica ei a rămas fără picioare.

"Totul mi s-a întunecat în faţa ochilor. Nu mai auzeam nimic. Apoi am căzut şi, după ce am deschis ochii, am văzut oameni pe jos. Am început să o caut pe Iana. M-am uitat la picioarele ei, iar ghetele nu i le-am mai văzut. Am vrut să mă ridic, dar am văzut că acolo totul îmi atârnă", a povestit femeia.

"Am deschis ochii. Picioarele ardeau foarte tare. Nu înţelegeam ce se întâmplă. Îmi era frică. Am încercat să ridic picioarele şi nu înţelegeam unde mă aflu", a spus Iana.

După cele câteva săptămâni de îngrijiri petrecute în spitalul din Lvov, familia va face reabilitare și protezare în Statele Unite ale Americii.

În timpul atacului de la gara din Kramatorsk au murit 57 de oameni, iar 109 au fost răniţi. Rusia şi Ucraina s-au acuzat reciproc pentru bombardament.