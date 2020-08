Povești cutremurătoare și istorii de viață care îți taie respirația! Talk-show-ul "Vorbește Moldova" de la PRIME revine cu un nou sezon

Talk-show-ul "Vorbește Moldova" de la PRIME revine cu un nou sezon. Și de această dată veți fi martorii unor povești cutremurătoare, istorii de viață care îți taie respirația și eroi cu întâmplări care par incredibile. Însă dincolo de asta, "Vorbește Moldova" rămâne a fi o platformă unde protagoniştii emisiunii vor fi cu adevărat ascultați și auziți de un număr impunător de oameni, capabili să-i ajute. Startul se dă în 1 septembrie, de la ora 20:00, doar la PRIME.

De săptămâna viitoare, cu forțe noi și povești emoționante, emisiunea "Vorbește Moldova" revine în casele telespectatorilor.

"Ne-a fost dor de telespectatorii noștri, dar să știți că nu am pierdut timpul. Am lucrat, am căutat și selectat foarte multe povești interesante și palpitante, emoționante și chiar unele șocante. Printre ele sunt și cazuri de rezonanță despre care a vorbit toată lumea, de exemplu cazul bebelușului găsit în câmp, dar sunt și foarte multe povești despre care publicul încă nu știe.", a povestit prezentatoarea emisiunii "Vorbeşte Moldova", Natalia Cheptene.

Toată munca va fi îndreptată către eroii emisiunii. Pentru mulți dintre ei, emisiunea "Vorbește Moldova" este ultima instanță.

"În fiecare emisiune din noul sezon vom încerca să soluționăm problema până la urmă, să oferim toate pârghiile necesare, tot ajutorul nostru, al celor care realizează emisiunea și ajutorul experților noștri fără de care emisiunile nu ar fi atât de reuşite.", a menționat producătorul emisiunii "Vorbeşte Moldova", Alexandru Dzechiș.

Echipa emisiunii "Vorbește Moldova" i-a îndemnat pe oameni să aibă curajul să vorbească.

"Potențialii noștri eroi, să nu vă temeți să vorbiți, oriunde, nu neapărat în platoul nostru. Să știți că tăcerea nu este o soluție. Vorbiți și veți fi auziți.", a spus prezentatoarea emisiunii "Vorbeşte Moldova", Natalia Cheptene.

"Fiecare nedreptate cu care vă confruntați trebuie soluționată, nu trebuie să o ascundeți. Puteți să o faceți la noi în emisiune sau în altă parte, ambele variante sunt bune.", a afirmat producătorul emisiunii "Vorbeşte Moldova", Alexandru Dzechiș.

"Vorbește Moldova", emisiuni noi, din 1 septembrie numai pe PRIME.