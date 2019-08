Povestea unui bucătar mexican care și-a urmat aleasa inimii și a venit la Chișinău

Un mexican şi-a închis un restaurant pe care îl avea în ţara sa şi altul în Statele Unite de dragul unei moldovence pe care a urmat-o la Chişinău. Provenit dintr-o dinastie de bucătari, Eddie Gaona s-a integrat la noi mai rapid decât credea. Mai mult, acum gătește cei mai veritabili nachos și taco pentru moldoveni într-un local din Capitală. Bucătarul face un adevărat show culinar pentru clienţii săi şi le oferă în farfurie o porţie de cultură mexicană, însă secretul gustărilor sale, îl păstrează departe de ochii lumii.



Întrucât Mexicul nu are o misiune diplomatică la Chișinău, Eddie Gaona este cel mai bun ambasador al culturii latino-americane. A auzit pentru prima dată de Moldova de la iubita lui pe care a cunoscut-o în America, atunci când i-a pășit pagul localului. I-a fost suficient doar câteva luni ca să-și urmeze iubirea vieții.



"Nu am spus nimănui când am venit aici. Am cumpărat biletul de avion şi am venit. Am lăsat totul de dragul soţiei mele.", a spus Eddie Gaona, bucătar mexican.



Cea care l-a cucerit este Olesea Ciubotaru. Acum, cei doi, visează să cucerească inimile moldovenilor cu mâncarea mexicană preparată de Eddie.



"La moment, acesta este planul, să facă cât mai cunoscută mâncarea mexicană autentică. Şi să crească acest restaurant la cel mai înalt nivel.", a zis Olesea Ciubotaru.



În localul unde lucrează în calitate de bucătar-şef a modificat, în scurt timp, meniul şi a adus ingredientele sale secrete din Mexic.



"Acestea sunt adevăratele tacos mexicane."



"Eu am spus că vreau să lucrez aici, să fac ceva aici, în Moldova, pentru moldoveni, pentru ca ei să înveţe mai mult despre bucătăria mexicană.", a zis Eddie Gaona, bucătar mexican.



Deşi trăieşte de doar câteva luni la Chișinău, mexicanul spune că a îndrăgit Moldova.



"Eu iubesc această ţară, pentru mine este foarte frumoasă. Eu iubesc oamenii, ei sunt foarte buni. Iar când le pregătesc ceva, pregătesc din inimă.", a spus Eddie Gaona, bucătar mexican.



Mâncarea mexicană gătită de Eddie le lasă gura apă tuturor celor cere o gustă.



"Bravo lui, bravo!"



"Îmi place foarte mult. Nu prea merg la restaurant, dar aici vin. Şi preţurile sunt acceptabile."