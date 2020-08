Povestea unui bărbat din Drochia care nu a crezut în coronavirus până nu a stat la terapie intensivă

Din păcate, tot mai mulţi concetățenii de-ai noștri neglijează precauțiile, punându-şi în pericol propria viaţă și sănătatea celor din jur. Între timp, statisticile privind COVID-19 devin tot mai grave. Am stat de vorbă cu un pacient care, înainte de a se îmbolnăvi, nu credea în COVID-19. Atitudinea i s-a schimbat la 180 de grade în momentul în care a ajuns în secţia de reanimare.



Bărbat în vârstă de 37 de ani din Drochia a fost internat la Spitalul Republican ”Timofei Moșneaga” la sfârșitul lunii iunie fiind diagnosticat cu COVID-19. Pacientul crede că, cel mai probabil, a contractat infecția de la una dintre rude.



"În a treia zi s-a ridicat febra, mă durea capul și tușeam. sunt foarte recunoscător medicilor.".



Deși bărbatul nu suferea de boli cronice, boala a progresat rapid. Timp de câteva săptămâni, Ion a fost conectat la aparatul de respirație asistată și, potrivit medicilor, era în stare critică. Doctorii au făcut tot posibilul pentru a-l readuce la viaţă. Astăzi, sângele său nu conține virus, dar boala i-a afectat plămânii și pacientul are de parcurs un drum lung de recuperare.



"Pe mine parcă m-au reîntors la viață. Eu altfel am început să mă uit la viață.".



Înainte de spitalizare, Ion, ca și mulți dintre concetățenii noștri, nu credea în existența virusului ucigaş.



Acasă, bărbatul este așteptat cu nerăbdare de fiu și soție.



În prezent, la Spitalul Republican, în patru secții de terapie intensivă sunt internați 47 de pacienţi cu COVID-19.