Povestea unui agricultor din Şoldăneşti care tratează solul cu fertilizanţi ecologici

Foto: publika.md

Un agricultor din Şoldăneşti a implementat o tehnologie eficientă de creştere a cerealelor, care îi asigură o recoltă anuală cu până la 20 la sută mai mare. De mai bine de patru ani, Alexei Micu a renunţat la îngrășămintele chimice şi tratează solul cu fertilizanţi ecologici, pe care îi creşte pe acelaşi teren. Tehnologia a fost prezentată în cadrul unui seminar agricol, care s-a desfăşurat în apropierea satului Olişcani, raionul Şoldăneşti.



Procesul de pregătire a solului începe, de regulă, primăvara, când terenul este semănat cu hrişcă, muştar sau mazăre. La sfârşitul verii, culturile vor fi mărunțite şi transformate în îngrăşământ ecologic.



"Solul este mai bine structurat, iar acum dacă noi avem la soare 32 de grade, aici temperatura este mai mică cu vreo 5 grade. Îl protejează de vânt, de eroziunea vântului, şi este ca un fel de armură, de protecţie", a spus Alexei Micu, agricultor.



Pentru a grăbi procesul de descompunere, agricultorul foloseşte o cantitate minimă de compost.



"Contribuţia acestor culturi este de a îmbogăţi solul cu substanţe organice, de a hrăni microbii din sol", a zis Boris Boinicean, expert în agricultură.



"Pentru cultura următoare, ea se reflectă în roadă. Din experiențele anului trecut, au fost diferenţă cam de 500 de kilograme, cultura de grâu. În procente asta ar fi peste 20 de procente, bonus", a zis Alexei Micu, agricultor.



La seminar au participat mai mulţi adepţi ai agriculturii ecologice, printre care şi Vasile Matiiciuc, care a prezentat o metodă inedită de protecţie a seminţelor, menită să crească productivitatea recoltei.



"În loc de insecticide, care se dau la fabricile de procesare, noi am încercat lutul, împreună cu scoarţa de copac, celuloza. Scopul principal al ambalării în lut este că noi putem semăna mai devreme, lutul să-l protejeze de frig şi să deie un start la creşterea seminţelor", a declarat Vasile Matiiciuc, agricultor.



Evenimentul a fost organizat de către organizaţia nonguvernamentală "People in Need", finanţată de Agenţia Cehă de Dezvoltare, care a investit circa 500 de mii de euro în ultimii ani pentru promovarea agriculturii ecologice în ţara noastră.



"Eu cred că prin intermediul agriculturii ecologice, pe lângă faptul că vom contribui la sporirea sănătăţii poporului moldav, agricultorii din Moldovei vor avea mai multe şanse la exportul producţiei ecologice", a declarat Silvia Bicenco, preşedinte de ţară People in Need.



În prezent, peste 130 de fermieri din ţara noastră practică agricultura ecologică.