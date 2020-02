Povestea unei mame cu 5 copii care suferă de cancer la sân. De ce nu are șanse să se trateze în țară

Poveste învăluită de mister. O femeie, mamă a cinci copii, trăieşte un adevărat coşmar de câteva luni, după ce a aflat că suferă de cancer la sân. Mamologul care i-a dat această diagnoză i-ar fi spus că în spitalele din ţară nu are şanse să se trateze şi şi-a asumat angajamentul să o ducă la o clinică din Germania.

Pentru asta însă, familia, cu o situaţie financiară modestă are nevoie de bani grei. În momentul realizării reportajului, echipa noastră de filmare a descoperit o situaţie cel puţin ciudată. Medicul care i-a dat acest verdict femeii şi care îi gestionează cardul bancar pe care se strâng banii din donaţii, se pare că nu există.

Zinaida Căpăţână din satul Ruseşti Noi, raionul Ialoveni are 30 de ani şi în a patra luna de sarcină cu cel de-al cincilea copil a mers la un control la medicul de familie, pentru că simţea un disconfort la un sân. Mediul de familie a redirecţionat-o la ginecologul şi mamologul din Ialoveni, iar ultimii i-ar fi spus că trebuie să facă investigaţii mai complexe la Institutul Oncologic. Acolo, femeia a mers la consultaţie la un medic cu numele de Natalia Catană, care i-ar fi spus că-i trimite analizele peste hotare, pentru o diagnoză mai corectă şi ulterior un tratament mai eficient.



''Aveam dureri la sân la care am început să fac unele investigaţii. Prima analiză pe care am dat-o sunt celule cancerigene. Însă, eu nu prea am acordat atenţie. După câteva săptămâni sânul a început mai tare să mă doară şi am dat o analiză peste hotare şi mi s-a confirmat că este cancer'', a spus pacianeta, Zinaida Căpățână.



După acea consultaţie la medic, femeia discuta cu Natalia Catană mai mult prin reţelele de socializare. Ultima îi scria prin intermediul reţelelor de socializare ce fel de medicamente să urmeze şi i-ar fi indicat să-şi monitorizeze sarcina la Institutul Mamei şi Copilului.



''Acesta este Ionuţ, are 10 ani. Andreea 5 ani. Sebastian 3 ani şi Anişoara 1 an şi cinci luni. La moment nu lucrează nimeni. Soţia e mai mult prin spital eu stau cu copii acasă, eu le sunt şi mamă şi tată. Îi spăl, îi hrănesc îi duc la grădiniţă, şcoală'', a spus tatăl, Ion Veste.



Între timp, familia a deschis un cont bancar, la sugestia aceluiaşi medic, pentru ca oamenii cu suflet mare să-i ajute să adune banii necesari pentru tratament. Despre ce sumă exact este vorba, medicul nu le-a spus, iar cardul ar fi la acestă femeie pe numele Natalia Catană.



''Nu avem bani, însă cu ajutorul acestui medic ni s-a deschis un cont bancar în care lumea să ne ajute. Nu ştim suma exactă de care vom avea nevoie'', a spus a spus pacianeta, Zinaida Căpățână.



Aceiaşi Natalia Catană a luat legătura cu primarul localităţii Ruseştii Noi, tot prin intermediul reţelelor de socializare.În numeroasele discuţii pe care edilul ni le-a prezentat, putem observa insistenţa cu care această femeie pretinde că vrea să ajute familia, dar aminteşte despre necesitatea colectării unei sume mari de bani.



''M-a contactat doamna medic care doreşte să fie anonimă şi mi-a dat rechizitele bancare şi a monitorizat-o tot acest timp şi s-a înţeles în Germania, ca după naştere să se ducă acolo. Iar pentru acest tratament este nevoie de mulţi bani'', primarul satului Ruseștii Noi. Valentina Meșină.



Am încercat să găsim o găsim pe medicul Natalia Catană la Institutul Oncologic dar şi la Policlinica aceluiaşi spital. În cabinetul 316, unde pacienta spune că a fost consultată, nu am găsit un aşa specialist. Ne-a şocat şi răspunsul celor de la cadre.



''Vă confirmăm că aşa angajat Natalia Catană nu activează şi nici nu a activat la noi'', a spus Olga Mardari, Şef secţie resurse umane, Spitalul Oncologic.



Am încercat să contactăm acest medic pe reţele de socializare, dar la scurt timp profilul ei a fost şters. Am revenit la familia pacientei pentru a preciza cu cine totuşi a vorbit femeia la Institutul Oncologic,dar mama tocmai se internase la Institutul Mamei şi Copilului pentru a naşte. Responsabilii de acolo ne-au precizat că în perioada sarcinii, femeia a mai fost internată la ei, pentru monitorizare, dar nu ştiu despre o eventuală diagnoză de cancer.



''Un specialist pe numele Natalia Catană nu există la noi în instituţie. A mai fost anterior internată într-o altă secţie privind îngrijirea gravidelor'', a spus purtătorul de cuvânt al Centrului Mamei şi Copilului, Maxim Cazacu.



După ce am sesizat despre acest caz, cei de la Institutul Oncologic ne-au spus că vor trimite un specialist pentru a-i colecta probe şi a o consulta pe femeie.

În scurt timp, ar urma să fie gata analizele care să confirme sau infirme prezenţa bolii. Prinşi într-o poveste încurcată, membrii familiei speră doar ca mama lor să se facă bine şi să se întoarcă acasă, chiar dacă acasă înseamnă o locuinţă modestă, pe care cei şapte membri a-i familiei o închiriază.