Povestea unei familii care s-a mutat de la oraș la sat

Au schimbat viaţa de oraş pe cea de la sat. Este vorba despre o familie din Chişinău care şi-a cumpărat o casă bătrânească în satul Raşcov, raionul Criuleni, ca să o restaureze şi să locuiască în ea.



Ana şi Sergiu sunt vegetarieni şi reciclează deşeurile. Iată de ce viaţa la sat, departe de zgomotul şi agitația oraşului, este mai aproape de sufletul lor.



SERGIU CIORBA, soţ: "De fapt, iniţial noi vroiam o casă pe care să o restaurăm şi să facem ca o mică pensiune undeva, ulterior ne gândeam hai mai întâi să facem pentru noi casă să ne mutăm şi după vedem şi o pensiune 16:49 "



Ideea de a trăi la ţară le-a venit mai demult, dar abia în acest an au găsit ceea ce căutau - o locuință de mici dimensiuni, dar cu verandă şi curte mare în inima codrilor.



ANA SMOLNIȚCHI, soţie: "Carantina recunosc, ne-a făcut să căutăm mai intens această căsuţă, noi de vreo doi ani căsuţă stăm pe siteurile cu anunţuri. Am plătit 130 de mii de lei şi ce avem noi aici, avem două căsuţe mici, prima e şi cea principală are o verandă micuţă, două odăi dintre care una a servit drept casă mare, avea o sobă am dat-o jos pentru că ocupa mult loc."



Ana spune că energia acestui loc a cucerit-o din prima clipă.



"Când am intrat în această căsuţă am simţit o energie greu de explicat în cuvinte. Aveam senzaţia că stăpânii dna Parascovia şi domnul Dumitru au ieşit pentru câteva secunde după poartă şi o să revină"



Din start, soţii au decis să efectueze singuri lucrările de demolare şi reorganizare a curţii, dar ajutorul meșterilor a fost inevitabil.



ANA SMOLNIȚCHI, soţie: "Am curățit terenul am dat jos tot felul de sărăieşe, anexe, la ţară eu am înţeles că tot trebuie, deci tot ce găseşti de la vecini de la alţii, noi avem nevoie de totul, tot adunăm la gospodărie."



Ana şi Sergiu spun că materialele utilizate pentru renovare trebuie să fie ecologice şi identice cu cele folosite la construcţia casei.



SERGIU CIORBA, soţ: "La fel noi la maximum o să folosim materiale ecologice, noi vrem să folosim lutul, pleava, paia şi cam astea se folosesc. Pentru a acoperi pereţii ulterior, finisajul este din nisip, lut şi pleavă"



Cei doi planifică să finalizeze lucrările până în primăvară şi să se mute în noua casă cât mai curând.