Povestea tristă a unui întreg oraş din Moldova care de aproape 20 de ani CARĂ APĂ LA ETAJ cu găleţile

Embed:

Locuiesc la bloc, dar cară apă la etaj cu găleţile de la fântâni de aproape 20 de ani. Este povestea tristă a locuitorilor oraşului Frunză din raionul Ocniţa. În 2015, oamenii au crezut că autorităţile au plecat, în sfârşit, urechea la nevoia lor. Primăria a început construcţia unei fântâni arteziene, doar că lucrările s-au împotmolit pe ultima sută de metri. Galina Viteazi are 65 de ani şi spune că zilnic este nevoită să care apă de la fântâna din curte.



"În fiecare zi car apă cu găleata de la fântână până la etajul cinci. Pe zi, am nevoie de 4, 5 găleți cu apă", a spus Galina Viteazi, locuitoare orașul Frunza.



Locuitorii oraşului spun că au obosit de promisiunile primarilor de până acum de a le asigura livrarea apei prin apeductul existent.



"Pentru noi e foarte greu să cărăm apă la etajul 5. Această companie pur și simplu ne-a mințit", a spus o femeie.



"Bem apă de calitate proastă, ne îmbolnăvim și cerem ajutor, fiindcă fără apă e foarte greu de trăit", a spus o femeie.



"E o catastrofă, o tragedie pentru localitatea noastră. Insuportabil! Din anul 2000 nu avem apă. Unii și-au săpat fântâni. Și eu am, dar acolo apa nu este potabilă", a completat o femeie.



"Găleți în mâini și la fântână. Sticle și la izvor și iată așa", a spus un bărbat.



Primarul susţine că lucrările de aprovizionare a locuitorilor cu apă potabilă au început încă în aprilie 2015 și urmau să se încheie peste jumătate de an. Antreprenorul a abandonat însă lucrările după ce le-a efectuat în proporție de 80 la sută.



"A mai rămas de montat două turnuri și de pus în funcțiune sistemul. A rămas foarte puțin de făcut. Noi le scriem scrisori, ne-am adresat și în judecată pentru că ei nu respectă graficul pe care tot ei l-au întocmit", a spus Vladimir Copeţchi, primarul orașului Frunză.



Administrația firmei care s-a obligat să execute lucrările nu a fost de găsit pentru a comenta situaţia.