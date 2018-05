Povestea tristă a bătrânului singur care a cerut să fie adoptat

Han Zicheng, tată a doi copii și bunic, a spuraviețuit unei invazii japoneze, războiului civil din China și revoluției culturale, dar nu a putut îndura tristețea de a trăi singur, după ce soția i-a murit și copiii s-au mutat în alte țări.

Într-o zi însorită din decembrie 2017, bătrânul în vârstă de 85 de ani a scris pe o foaie de hrâtie ”caut pe cineva care să mă adopte”.

”Bătrân în vârstă de 85 de ani, puternic. Pot face cumpărături, găti și să am grijă de mine. Nu am boli cronice. M-am pensionat de la un institut științifc din Tianjin, cu o pensie lunară de 6,000 RMB (aproximativ 900 de dolari)”, a scris el pe foaia de hârtie, potrivit The Independent.

”Nu vreau să merg la o casă pentru îngrijirea bătrânilor. Speranța mea este că o persoană cu inima bună mă va adopta, îngriji până la sfârșitul vieții și mă va îngropa când mor”, a scris omul în vârstă.

El a lipit o copie a acestui anunț pe structura unei stații de autobuz din cartierul în care trăiește și a mers acasă să aștepte. Ulterior, o femeie a văzut anunțul, i-a făcut o poză și a postat-o pe o rețea socială, unde a cerut ajutorul, libertatea.ro.

De acolo, o echipă a unei televiziuni online a luat legătura cu bătrânul bunic, iar telefonul lui Han a început să sune constant. Totuși, el a renunțat să mai ia legătura cu oamenii când și-a dat seama că nu va găsi niciodată familia pe care și-a imaginat-o.

Povestea s-a terminat trist, după ce bătrânul a murit singur, în casa sa, luând ocazional legătura cu o un tânăr din armata chineză. Vecinii au semnalat disparița omului, iar când trupul lui a fost descoperit, fiul cel mic său a zburat din Canada pentru a se ocupa de înmormântare.

De altfel, problema lui Han nu este una singulară. Zeci de mii de bătrâni din China suferă de singurătate, iar legea spune că dacă nu locuiesc cu copiii, ei trebuie să meargă la azil.