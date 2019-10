Povestea sopranei care a trăit pe străzi, iar acum va lansa un album (VIDEO)

După doi ani în care a trăit sub cerul liber, viaţa sopranei Emily Zamourka din Statele Unite este pe cale să ia o nouă întorsătură. Femeia fără adăpost filmată în timp ce cânta operă la metroul din Los Angeles va lansa un album. Oferta i-a fost făcută de Joel Diamond, președintele casei de discuri Silver Blue Records, care, la fel ca şi alţi mii de oameni, a rămas impresionat de vocea angelică a sopranei.

Acest clip a fost filmat săptămâna trecut de un poliţist. Este scurt, de doar aproape un minut, dar impactul a fost unul colosal. Mii de internauţi din toate colţurile lumii au apreciat filmuleţul şi şi-au dorit să afle identitatea acestei femei misterioase. În scurt timp, curiozitatea lor a fost satisfăcută. Jurnaliştii americani au dat de ea şi i-au aflat istoria.



Emily Zamourka are 52 de ani și a emigrat din Rusia în Statele Unite acum 28 de ani. Ea a fost profesoară de pian și de vioară, însă s-a îmbolnăvit grav şi a fost nevoită să-şi cheltuiască toţi banii pe tratamente. Din 2016 a ajuns să cânte la vioară pe străzi după ce a rămas fără bani. Lovitura de grație a primit-o atunci când instrumentul muzical, care costă 10 mii de dolari, i-a fost furat. Acum, însă se pare că soarta i-a surâs. În timp ce internauţii strâng bani pentru ca Emily să aibă un acoperiş deasupra capului, președintele unei case de discuri a declarat că vrea să o ajute cu lansarea unui album.



”Am scris o schiță de ofertă pentru ea și nici nu o cunosc. N-am mai făcut niciodată așa ceva. E o nebunie”, a spus Joel Diamond, președintele casei de discuri Silver Blue Records.



Pe lângă Joel Diamond, vocea angelică a femeii a impresionat şi alte nume cunoscute de la Hollywood.



"Tot ceea ce vreau să spun este că ea trebuie să continue să cânte", a zis Kristin Chenoweth, actriţă.



Emoționată şi încrezătoare în viitor, Emily Zamourka le-a mulţumit tuturor pentru ajutor.



"Sunt impresionată. Sunt pregătită să fiu şi să lucrez onest", a zis Emily Zamourka, muziciană fără adăpost.



Cel mai mult însă, femeia îi este recunăscătoare poliţistului de la care a pornit totul. Recent, ea s-a întâlnit cu acel ofiţer şi în semn de mulţumire l-a îmbrăţişat îndelung.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX