POVESTEA și MĂRTURIILE locatarilor, la un an de la explozia din sectorul Râșcani

foto: publika.md

Acum un an, în timp ce mii de oamenii sărbătoreau în Piaţa Marii Adunări Naţionale ”Ziua Vinului”, într-un alt colţ al Capitalei, un bloc de 21 de etaje de pe bulevardul Moscova a fost zguduit de o explozie puternică. În urma deflagrației, cinci oameni și-au pierdut viața, printre care și un copil de numai patru ani. Pentru a comemora victimele acelei nopți, în fața blocului, oamenii au depus flori și au aprins lumânări.



Era aproape de ora 23:00, când într-un apartament de la etajul 16 s-a produs o deflagraţie în urma unei scurgeri de gaze.



Alexandru Mocreac spune că a rămas viu ca prin minune și că azi își sărbătorește a doua zi de naștere.



”Coridorul și bucătăria a rămas întreagă. Am văzut o crăpătură pe podea, tavanul de la etajul 13. Încă un pic, nu știu, o tonă și ceva și mă duceam la etajul 13. Nu știu, poate nu vorbeam astăzi cu dumneavoastră.”



Acum, bărbatul locuiește într-un alt apartament și spune că vrea să uite coșmarul prin care a trecut.



”Le mulțumesc tuturor oamenilor. Am rămas, scuze, cum stă omul în pat și am ieșit desculț. M-au ajutat oamenii, rudele, statul un pic m-a ajutat. Iată tot în ce sunt îmbrăcat e de la ei, încă o dată le mulțumesc.”



Locatarii blocului spun că nu uită nici pentru o zi de cele întâmplate.



”Nu cred că cei care au trecut prin aşa ceva pot uita despre cele întâmplate. În curte era groaznic. Aici erau bucăți din pereți, sticlă, totul era aici aruncat. M-am speriat.”



”Jos era un grup mare de oameni. Era și poliția. Am atras atenția că lipseau bucăți din balcon, care au sărit în urma deflagrației. Mi-au zis să privesc ce e în spatele blocului și am văzut că au zburat în aer apartamentele de la trei etaje.”



Pentru lucrările de reparație, din bugetul local au fost alocate aproape 11 milioane de lei.



”Din aceste surse au fost restabilite sistemele de încălzire ale blocului, sistemele de apă și canalizare, a fost restabilit sistemul electric. Suplimentar, tot din acești bani, au fost efectuate lucrări de reparație în casele scării, au fost renovați pereții, au fost efectuate lucrări de tencuială”, a declarat Ghenadie Dubița, șef-adjunct al Direcției locativ-comunale.



În acea noapte, toată garnizoana de pompieri din Chişinău a fost implicată în intervenţie. Nouă persoane, inclusiv un pompier, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Oamenii ale căror apartamente au fost afectate de explozie au revenit în casele lor în ajun de Crăciun, după ce clădirea a fost reparată.