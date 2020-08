Povestea psihologului Tatiana Cozman care a învins COVID-19: "Am avut două momente dificile"

În fiecare zi, în țara noastră, în jur de 300 de oameni se tratează de coronavirusul de tip nou. Totuși, mulți dintre ei nu se grăbesc să-și împărtășească experiența prin care au trecut din motiv că ar putea fi respinși de cei din jur. Nu este cazul și cazul psihologul Tatiana Cozman, care a învins boala. După ce a fost introdusă starea de urgență, ea a continuat să lucreze de acasă. A respectat regimul de carantină și a ieșit din casă doar în cazul unei necesități stringente. Deși a ținut cont de toate măsurile, în luna iulie s-a îmbolnăvit.



"După ce ieșeam din transportul public sau magazine, îmi dezinfectam mâinile, vorbeam cu cineva doar cu masca pe față și respectam distanța socială."



Având o formă ușoară a bolii, medicii i-au permis să se trateze la domiciliu. Când i-a venit rezultatul testului, fiica Tatianei se afla la bunei.



"Când i-am povestit că posibil am COVID-19, a fost stresată și a avut un șoc foarte puternic. Prima întrebare a fost dacă nu voi muri. I-a răspuns că planific să trăiesc mulți ani, să studiez și să fiu împreună cu tine."



Lupta cu noul coronavirus a durat pentru Tatiana trei săptămâni. În tot acest timp a vorbit cu apropiații la telefon și a continuat să lucreze și să studieze de la distanță.



"Am avut două momente dificile. În primul rând, au fost probleme cu memoria. Mai exact, nu rețineam ceva sau uitam la ce mă gândeam. De exemplu, puteam să vorbesc cu tine și peste o secundă să uit ce am vrut să zic."



La începutul luni august, Tatiana a făcut testul repetat, iar rezultatul a fost negativ.



"Nu mi-am văzut fiica de mai bine de o lună. Nu am îmbrățișat-o în acest timp și este foarte greu. Totuși, am ieșit din casă să văd orașul. Să respiri aerul de afară și să vezi fețele oamenilor este ceva de nedescris."



Până în prezent, de noul coronavirus s-au vindecat peste 21 500 de persoane.