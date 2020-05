Povestea primei femeie instructor auto din România. Cum a devenit profesionistă pe camioane şi autobuze

Barbara Panco dezinfectează cu grijă habitaclul maşinii înainte de venirea elevului.”Elevul să aibă mască. Mănuși dacă dorește. Eu am dezinfectanți în mașină. Eu cu mască și, mai ales, cu dezinfectanți”, a spus Barbara Panco, instructor auto.”Pentru mine masca e un pic deranjantă, dar trebuie să ne adaptăm. Adică, n-avem altă soluție decât asta. Eu mă simt în siguranță cu doamna Panco.”În tinereţe a urmat cursurile Facultăţii de Litere, dar nu a vrut să intre în învăţământ, aşa că s-a angajat la școala de șoferi profesioniști.” - Câte clase ai?- 4 ani de facultate.- A, păi zice, nu. Vă angajăm ca secretară. Nu puteți cu atâta școală să fiți șofer profesionist.- De ce?- Păi nu se poate. Nu-i nimeni cu atâta școală.- Păi nu-i nimeni, o să fiu eu.”, a zis Barbara Panco, instructor auto.În cele din urmă, a ajuns șofer profesionist pe autobuze și camioane. Ba chiar a participat şi la raliuri.”M-am dus să-mi cumpăr o mașină.- Da, zice, avem niște culori foarte frumoase.- Domnișoară, zic, iertați-mă, nu vă supărați pe mine, n-am venit să-mi cumpăr rochie, am venit să-mi cumpăr o mașină. Vă rog să-mi dați niște detalii tehnice. Vreau să știu dacă are ambreiaj clasic sau cu volantă cu masă dublă.- Dumneavoastră aveți mașină?- Zic, da.” a declarat Barbara Panco, instructor auto.În cei peste 40 de ani de activitate ca instructor auto, a ajutat peste două mii de elevi să-și ia carnetul.