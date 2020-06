Povestea primarului din Săiţi care s-a vindecat de coronavirus: "Simţeam un şarpe gros în jurul gâtului"

Nu doresc nici celui mai mare duşman să treacă prin ce am trecut eu, iar cei care nu cred în existenţa coronavirusului să înveţe din experienţa pe care am avut-o eu, spune primarul satului Săiţi din raionul Căuşeni. Valeriu Musteaţă ştie cel mai bine cât de cruntă poate fi această boală. După săptămâni de chinuri s-a vindecat şi a acceptat să-şi spună povestea pentru a ne convinge pe toţi că trebuie să avem grijă de sănătate.Valeriu Musteaţă s-a simţit rău la sfârşitul lunii mai. A mers la spital unde a fost diagnosticat cu COVID-19. Testele au fost pozitive pentru toţi membrii familiei: fiica însărcinată în luna a opta, ginerele, nepotul şi soţia. Au fost internaţi în spitale diferite. Valeriu Musteaţă şi soţia sa au fost iniţial la Spitalul Raional Căuşeni."În data de trei iunie a fost ziua de naştere a soţiei mele. Atunci, ne aflam împreună într-un salon din spitalul din Căuşeni. Clar că am plâns amândoi. Eu am transmis o dedicaţie muzicală la un post de radio. În timp ce a fost transmis cântecul, ne-a fost adus terciul pe care îl mâncam noi. Am plâns amândoi. Aşa am marcat noi ziua de naştere a soţiei", a spus Valeriu Musteaţă, primarul satului Săiţi din raionul Căuşeni.Dar starea de sănătate a bărbatului s-a înrăutăţit, aşa că a fost transferat la Chişinău, mai întâi la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, apoi la Institutul de Medicină Urgentă, unde patru zile a fost conectat la respiraţie artificială."Se începe de la tuse, temperatură. Eu l-am simţit în felul următor. Eu simţeam un şarpe gros în jurul gâtului care mă strângea de gât. Mă strângea de gât şi nu-mi dădea voie să răsuflu deloc. Eu mă înăduşeam", a spus Valeriu Musteaţă, primarul satului Săiţi din raionul Căuşeni.În 17 iunie a fost externat şi e acum în autoizolare pentru 14 zile. Soţia, ginerele şi nepotul sunt încă în spital, doar fiica s-a vindecat."Am venit acasă, sunt foarte slăbit de puteri, practic nu mă pot ţine pe picioare, mă împiedic. Mai este şi reacţia medicamentelor, simt un gust amar ce nu aş mânca. Cu toate că eu îmi pierdusem complet gustul, dar mi-a revenit, pofta de mâncare a revenit. Sper că mergem spre bine", a spus Valeriu Musteaţă, primarul satului Săiţi din raionul Căuşeni.Valeriu Musteaţă vrea ca şi cei dragi să îşi revină cât mai repede, mai ales că a devenit din nou bunic şi nu a avut ocazia să îşi vadă nepoata."Aştept cu nerăbdare să-mi văd nepoţica care a fost născută în această perioadă de fiica mea", a spus Valeriu Musteaţă, primarul satului Săiţi din raionul Căuşeni.Familia Musteaţă le este recunoscătoare medicilor care au luptat pentru a-i pune pe picioare."Doresc să fac un maraton de colectare a mijloacelor începând de la mine şi familia mea pentru medicii care merită să primească un cuvânt şi chiar, de ce nu, un ban", a spus Valeriu Musteaţă, primarul satului Săiţi din raionul Căuşeni.Întors acasă, primarul din Săiţi a primit mesaje de încurajare din partea consătenilor. Au fost şi oameni care au insistat că nu există COVID-19."Aş vrea să spun tuturor să respectăm, în primul rând, distanţa, unde este nevoie să purtăm masca, pentru că este o metodă de protecţie", a spus Valeriu Musteaţă, primarul satului Săiţi din raionul Căuşeni.De la începutul pandemiei, 29 de locuitori ai satului Săiţi s-au îmbolnăvit de COVID-19. 12 dintre ei deja s-au vindecat.