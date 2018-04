Povestea poliţistului din satul Ţânţăreni care scrie versuri în timp ce mânuieşte cu măestrie fierul

Mânuieşte cu măestrie nu doar fierul ci şi literele. Un sudor din Ţânţăreni, care a participat la construcţia arenelor sportive din Polonia şi Franţa, dar şi a uzinei Tesla din California susţine prin versuri poliţiştii de la noi din ţară. Tânărul a postat recent un filmuleţ unde apare în uniformă şi recită o poezie proprie despre cât de des sunt insultaţi poliţiştii noştri. În scurt timp filmuleţul a devenit viral, iar mesajele de încurajare pentru oamenii legii au curs gârlă.

Cu o poezie din trei versuri, Ghenadie Bulgar în vârstă de 32 de ani a sensibilizat o ţară întreagă. Deşi tânărul nu este poliţist spune că ştie ce stă în spatele unei uniforme de om al legii, fiindcă acasă are un frate poliţist. S-a decis să scrie aceste versuri după ce nu a mai putut suporta toate criticile care sunt aduse permanent în adresa poliţiştilor.



"Des apar conflicte că poliţiştii sunt aşa sau aşa. Cum practic apăr prietenii mei, nu aş spune de toţi fiindcă sunt şi buni şi răi în poliţie, dar majoritatea sunt oameni simpli", a spus Ghenadie Bulgar, sudor şi poliţist.



Bărbatul spune că a primit zeci de mesaje de la oamenii legii, după ce a postat acest filmuleţ şi toţi i-au sugerat să vorbească prin versuri şi despre alte probleme cu care ei se confruntă fiind la datorie. Aşa că cel mai probabil poezia va creşte cu încă nouă stofe.



"Sunt persoane în poliţie care spun să ating tema de familie, cât de greu plătes chiria", a mai spus Ghenadie Bulgar, sudor şi poliţist.



Ghenadie Bulgar zice că este încântat de susţinerea pe care o are din partea poliţiştilor, însă în carnetul său se ascund un şir de poezii scrise despre toate problemele sociale de la noi din ţară, în mod special despre munca printre străini, deoarece a gustat din pâinea amară de emigrant de mai bine de zece ani.



"Ai mei nici nu au ştiut vreodată câte am avut de tras. De câte ori ştergeam în noapte lacrimele de pe obraz şi am trecut momente diferite şi m-au vândut şi m-au cumpărat, dar cel mai tare m-a durut pe mine când al meu moldovean pe mine m-a trădat", spune Ghenadie Bulgar.



Spune că prima poezie a scris-o în clasa a patra, acum are peste 40 la număr, iar inspiraţia vine de cele mai multe ori la muncă.



"Versurile se scriu în timp ce eu sudez", a menţionat Ghenadie Bulgar.



Şi sudează nu nişte obiecte simple din metal, ci participă la realizarea unor proiecte de anvergură de peste hotare şi anume a construit arena de sport din Polonia şi Franţa. A creat 15 corăbii în Polonia, iar la moment lucrează în Italia la construcţia uzinei Tesla, care va fi ansamblată în California. Nici în timpul muncii nu uită de poezii.



Bărbatul planifică în următorii trei ani să lanseze o carte cu toate poeziile sale şi chiar va încerca să scrie versuri pentru piese, însă de meseria de sudor în Italia spune că nu se va lăsa.