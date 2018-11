Povestea neurochirurgului moldovean care a ajuns să muncească la unul dintre cele mai mari spitale din Marea Britanie

În acestă meserie nu ai dreptul să greşeşti. Mai mult decât atât - trebuie să ai ochi de vultur și inimă de leu. Vorbim despre neurochirurgii cei care fac minuni în sălile de operaţii, iar la acest capitol Moldova se poate lăuda cu specialişti buni.



Printre aceştia se numără şi Marcel Ivanov. A absolvit Colegiul de Medicină din Chişinău, dar şi-a continuat studiile în România, apoi a urmat pregătire profesională în Franța, Belgia, Germania şi chiar în SUA.

După ce a câştigat un concurs, neurochirurgul moldovean a ajuns să muncească la unul dintre cele mai mari spitale din Marea Britanie.



"De atunci am progresat. În câţiva ani am devenit responsabil de neurochirurgia spinală, care include atât patologii degenerativă, atât trauma cât şi tumori delicate", a spus Marcel Ivanov, neurochirurg.



A schimbat vieţile a sute de oameni care au ajuns pe masa de operaţii.



"În cazul meu, eu fac 300 de intervenţii neurochirurgicale pe an dar este vorba de intervenţii neurochirugicale complexe. După luni şi ani în care ei au stat în cărucior din cauza durerilor, ei au reuşit să îşi revină la picioare, să îşi revină la o activitate normală", a spus Marcel Ivanov, neurochirurg.



Cei dragi i-au fost mereu alături, dar recunoaşte că cinele în familie au devenit un lux pentru el.



"Am o soţie pe care o iubesc foarte mult şi doi copii, care cresc, care mă susţin în orice fac"", a spus Marcel Ivanov, neurochirurg.



Atunci când este întrebat de de unde vine...



"Cu mare bucurie le spun unde este Moldova, întotdeuna ţin steagul sus. Sunt foarte mândru că vin din Moldova", a spus Marcel Ivanov, neurochirurg.