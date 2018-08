Povestea moldoveanului stabilit de 21 de ani în Irlanda: Nu am uitat de ţară, am dus faima Moldovei peste tot în lume (VIDEO)

Moldovenii de pretutindeni trebuie să se unească şi să contribuie la progresul ţării. Despre asta s-a discutat în cadrul celei de-a opta ediţie a Congresului Diaspore, care a avut loc, astăzi, la Chişinău. Moldovenii stabiliţi peste hotare au mai discutat cu autorităţile despre problemele pe care le au, printre care se numără lipsa reprezentanţelor ambasadei în unele oraşe sau organizarea scrutinelor electorale.

Ion Lazarenco Tiron este stabilit în Irlanda de peste douăzeci de ani. În acest timp, el spune că nu a uitat de patrie, dimpotrivă a dus faima Moldovei în întreaga lume. Ion Lazarenco Ion este al optulea om de pe glob, care a înotat cele șapte strâmtori şi primul care a reușit această performanță din prima încercare. În tot acest timp, el a avut drapelul Moldovei cu el. Revenit acasă, bărbatul a declarat că moldovenii de pretutindeni trebuie să fie uniţi şi să contribuie la dezvoltarea patriei.

"Vreau să mulţumesc echipei care a venit cu iniţiativa asta frumoasă. M-a uimit pe mine şi vreau să le mulţumesc membrilor Guvernului şi Cancelariei care lucrează asupra acestui proiect.

În primul rând vreau să mulţumesc lui Denis, care nu termină să mă impresioneze cu munca şi efortul depus de acesta, dar şi tuturor colegilor care s-au implicat în acest proiect.

Ce pot să vă spun? Într-adevăr a fost o provocare foarte grea, după cum ştiţi eu nu sunt înotător, eu sunt pur şi simplu un om dator acestei planete şi acestei ţări şi vreau să-mi fac datoria.

Mă bucur că doamna ministru a menţionat câte ceva din ceea ce m-am gândit să spun şi eu. Nu ştiu din ce motiv tot timpul m-am simţit cum a spus şi Victoria, că nu am aşteptat nimic de la ţară. Când m-am născut erau şcoli, erau drumuri, era tot ce puteam eu să folosesc. Păi înseamnă că cineva au muncit la acest proiect, strămoşii noştri. Cu asta m-am simţit şi eu dator ca să las ceva strănepoţilor mei, anume în ţara în care eu m-am născut. În Republica Moldova eu am trăit 18 ani, iar în Irlanda mă aflu deja de peste 21 de ani.

Vreau să vă spun cum mă simt eu în ziua de azi. Să vin acasă şi să văd lumea aşa de supărată, dar cel mai tare ce e dureros pentru mine când văd aşa de multe tabere despărţite, împărţite, se judecă, se critică, se învinuiesc. Dragi colegi, stimaţi prieteni, noi aici am venit cu o datorie, am venit să ne facem datoria faţă de ţară, faţă de patrie şi să plecăm. Nu uitaţi că noi nu luăm cu noi absolut nimic, nouă absolut nimic nu ne aparţine, nici copii noştri nu ne aparţin nouă. Ce atâta ceartă şi atâta ură, care-i mai puternic şi care câştigă?

Pe mine nu mă interesează nimic. Eu sunt sătul şi pe mine mă doare sufletul să văd în fiecare zi cum ne învinuim că acela e roşu, că acela e albastru, că acela e turc şi acela nu ştiu ce-i. Pe mine nu mă interesează asta. Noi avem aceeaşi biologie, dragi prieteni.

Vreau să vă mai spun un lucru chiar şi cel mai bun înotător al lumii, care la moment stă internat în spital, care a căzut în comă, înotând două săptămâni în urmă strâmtoarea nordică, eu nu sunt mai bun ca dânsul, el este de 10 ori mai bun ca mine, dar vă spun ştiţi de ce eu am învins strâmtoarea nordică, cea mai rece strâmtoare, păi din motivul că am gândit cu sufletul. Eu am zis că nu fac asta pentru ţara mea, eu nu cedez. Nu cedaţi vă rog!

Moldova are nevoie de noi, pe mine nu mă interesează cine e Guvernul, nu mă interesează nimic, vă spun sincer. Eu vreau să ne ajutăm, să ne iubim şi SĂ nu ne criticăm. Pentru că a critica şi a judeca suntem foarte buni, eu asta ştiu, eu asta văd în fiecare zi, dar asta-i dezgustător.

Este timpul să ne trezim! Uitaţi-vă fiecare pe paginile de socializare când aţi promovat un lucru bun ultima dată. Eu am refuzat de acum înainte să vorbesc despre nimic ce este rău. Sunt sătul, de asta şi spun noi suntem un popor iubitor, un popor pacifist, daţi să fim aşa şi mai departe. Atâta invidie şi atâta rău, noi trebuie să învingem răul acesta, dar o să-l învingem doar atunci când o să gândim cu sufletul. Trebuie să fim oameni", a spus Ion Lazarenco Tiron, înotător.