Povestea milionarului italian care la 82 de ani a ajuns să trăiască pe străzi

Alberto este un italian de 82 de ani care a ajuns să trăiască pe strazi, deși toată viața a fost foarte bogat și s-a învârtit în cele mai selecte cercuri. „Aveam casă de 300 mp și 3 Ferrari, dar acum nu mai am nici măcar carte de identitate”, spune el.

Totul s-a năruit atunci când fiica lui s-a îmbolnăvit de SIDA. S-a mutat la Roma ca să o îngrijească și și-a neglijat afacerea. Fiica lui a murit la vârsta de 31 de ani. „Atunci viața mea s-a dat complet peste cap”, a declarat el pentru Corriere della Sera.

După lovitura grea pe care a primit-o, Alberto n-a mai fost în stare să lucreze deloc. „Nu mai voiam să fac nimic”, spune el.

Fără să realizeze, a rămas fără nimic. De la Roma s-a mutat la Florența, unde a locuit o perioadă într-un bloc social, după care a locuit în casa unui prieten din Sesto Fiorentino, până acesta a murit, iar el s-a trezit în stradă, scrie digi24.ro.

Astăzi are 82 de ani și noaptea doarme la un adăpost social tot în Sesto Fiorentino, însă ziua se plimbă pe străzi. „Stau toată ziua afară, de dimineața devreme până la ora 19:00”, spune el.

Bătrânul spune că zilele trec foarte greu pentru el, mai ales că nici nu este prea dornic să comunice cu oamenii după ce i-a fost furată proteza dentară.

„Am avut un magazin de cămăși în Parioli, am îmbrăcat oameni celebri, am locuit într-o casă de 300 de metri pătrați, am câștigat foarte mult, am avut trei Ferrari, unul alb, unul negru și unul maro”, spune el. Astăzi, însă, singura lui posesiune este un Fiat Punto roșu vechi, parcat în curtea centrului social în care își petrece nopțile. „Uneori mai stau în el, ca să nu îngheț, dar țin motorul oprit, ca să nu consum benzină”.

Alberto are un fiu din a doua căsătorie și o nepoată: „Fiul meu nu știe nimic despre situația mea. Relațiile nu sunt bune. Uneori îl sun la telefon, dar când îmi răspunde tac, pentru că mi-e rușine”, spune el.

Potrivit Corriere della Sera, Alberto are un trecut greu de descifrat. „Știam jumătate din Roma, eram prieten cu toată lumea”, povestește el. Mai spune că a fost prieten cu mari vedete italiene și a avut un cerc foarte select de cunoștințe.

„Pentru prima soție nu am fost un soț bun, am înșelat-o cu o altă femeie. Am fugit cu ea în Brazilia și mi-am părăsit soția și fiica”. Mai spune că soția lui a fost model Valentino: „Era frumoasă.”

Alberto are dreptul la o pensie lunară de 650 de euro, dar de cinci luni nu a mai primit-o: „Pentru a-ți retrage pensia ai nevoie de o carte de identitate, pe care am pierdut-o și nu o pot reînnoi pentru că nu am reședință" .