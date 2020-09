Povestea miliardarului care și-a dorit să moară falit. Până la 89 de ani a reușit să cheltuiască pentru alții 8 miliarde de dolari

Spre deosebire de alți magnați care și-au donat averile după moarte, Chuck Feeney a vrut să vadă că banii lui chiar au fost de ajutor. Acum, la 89 de ani, copilul născut într-o familie modestă din America Marii Crize Economice, e mulțumit că banii lui n-au fost irosiți. Dimpotrivă, alți miliardari ca Bill Gates și Warren Buffett îi calcă pe urme.

Chuck a fost primul din familia sa care a mers la facultate și nu oriunde, ci la Universitatea Cornell. Acolo i-a cunoscut pe viitorii parteneri de afaceri, dar și prieteni și colaboratori care i-a rămas alături toată viața.

Chuck Feeney: Am început cu nimic și uite unde am ajuns. Îmi plăcea ceea ce făceam, mai ales oamenii cu care lucram, și mă gândeam mereu că nu am nevoie de încă un milion de dolari.

Dar, afacerile mergeau strună și milioanele curgeau până când averea lui Chuck Feeney a ajuns să se numere în miliarde de dolari. Pe măsură ce devenea tot mai bogat a prins rădăcini și ideea de a-i cheltui nu doar pentru el și familie, ci pentru alții, mai ales că strict pentru el se mulțumea cu surpinzător de puține lucruri.

Chuck Feeney: Întotdeauna am empatizat cu oamenii care au dus o viață grea, lumea este plină de oameni care nu au destul pentru a se hrăni. Am spus mereu că m-aș mulțumi cu niște brânză și un sandviș cu roșii. Orice sumă pe care oamenii o dau pentru o cauză bună, merită, câtă vreme este bine cheltuită.

Chuck Feeney nu a deținut personal o mașină sau o casă. Când călătorea cu avionul, lua bilet la clasa economică. În 1982, aproape toată averea controlată prin imperiul său financiar a ajuns la fundația care-i va marca viața. Au început donațiile tot mai mari, dar secrete. Unul dintre beneficiari este universitatea Limerick din Irlanda strămoșilor lui Feeney.

Ed Walsh, rectorul Universității Limerick: Mi-a explicat că, dacă vom dezvălui cine asigură finanțarea, banii nu vor mai veni. Era foarte ciudat să explici celor de la facultate de unde veneau banii. Eram implicat în traficul de droguri sau ceva de genul ăsta? Pentru că aceste clădiri magnifice parcă răsăreau din pământ.

Cu 10 ani în urmă, unul dintre vicepreședinții fundației spunea că "pentru a atinge termenul limită de a cheltui fondurile până la epuizare în 2016, trebuie să cheltuim un milion de dolari pe zi, 365 de zile pe an". Fundația lui Chuck Feeney a avut de fapt nevoie de încă patru ani peste termenul fixat, pentru a duce misiunea până la capăt în 2020.

Pe 14 septembrie 2020, Feeney și-a finalizat misiunea începută acum 40 de ani și a semnat documentele prin care a încheiat activitatea fundației sale. Unde s-au dus cele 8 miliarde de dolari? Feeney a donat 3,7 miliarde de dolari pentru educație, aproape 1 miliard de dolari s-au dus către Universitatea Cornell, iar peste 870 de milioane de dolari au fost alocați acțiunilor pentru promovarea drepturilor omului și a schimbărilor sociale.