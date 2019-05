Povestea medicului care realizează o treime din intervenţiile minim-invazive pe inimă din Moldova

spitalul Arhanghel Mihail // foto: publika.md

Aproximativ o treime din operaţiile la inimă efectuate în ţara noastră sunt făcute de cardiologul Artiom Surev. Specialistul a venit la Institutul de Cardiologie din Chișinău în 2012, după rezidenţiat. Are în palmares mii de intervenţii chirurgicale. El foloseşte metoda non-invazivă, fără bisturiu şi cu anestezie locală. Echipa noastră de filmare a asistat la una dintre aceste operaţii.



Galina din Ceadîr-Lunga are 72 de ani. Până acum a fost supusă la câteva intervenţii la inimă. Ultima – cu o zi înainte de această filmare. În curând, ea va fi operată de o echipă condusă de Artiom Surev.



"Mă simt destul de bine şi medicii spun că am şanse bune", a spus pacienta, Galina Găgăuz.



"Sunt zile şi zile. Uneori am 10-15 operaţii în 24 de ore. Dar uneori este nevoie de o intervenţie urgentă, să zicem, în cazul unui infarct miocardic. Nu întotdeauna poţi planifica asemenea lucruri", a spus ardiologul, Artiom Surev.



Artem este unul din puţinii specialişti de la noi din ţară care foloseşte metoda non-invazivă. Printr-o puncţie arterială de doi milimetri în regiunea mâinii e introdus un cateter special. Doar trei clinici din ţară fac astfel de intervenţii: două particulare şi Institutul de Cardiologie din Chișinău. La institut, posesorii poliţelor de asigurare beneficiază de servicii gratuite.



"Bineînţeles, chirurgul nu este atotputernic. Noi nu putem garanta succesul absolut. Dacă un medic vă promite că totul va fi bine, înseamnă că el nu cunoaşte toate riscurile. Indiferent cât de bine te descurci, există o doză de imprevizibil", a spus ardiologul, Artiom Surev.



Studiile demonstrează că incidenţa bolilor cardiovasculare e direct legată de stilul de viaţă nesănătos.



Unii pacienţi nu ţin cont de primele simptome ale bolilor. Ei rabdă până la ultimul moment, când unica soluţie este intervenţia chirurgicală. Iar operaţiile sunt costisitoare, ceea ce înseamnă cheltuieli mari pentru stat. Angiografia coronariana costă în jur de 7000 lei, iar stentarea – de la 20 până la 50 de mii lei.



Şi deşi există o mulţime de soluţii oferite de medicină, specialiştii atrag atenţia că metoda cea mai eficientă constă în adresarea la timp la medic şi într-un mod sănătos de viaţă.