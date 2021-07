Povestea lui Nicolae care de opt ani este imobilizat într-un scaun cu rotile în urma unui cumplit accident rutier

De opt ani este imobilizat într-un scaun cu rotile în urma unui cumplit accident rutier, dar asta nu l-a făcut să lase mâinile în jos. Vorbim despre Nicolae Tudos care a decis să fie de folos persoanelor aflate în aceeaşi situaţie ca şi el. După ce acum câteva luni, a primit în dar de la un prieten un cărucior electric performant, bărbatului i-a venit ideea să se apuce de reparat scaune cu rotile vechi pentru a le dona apoi celor care au nevoie de ele.Despre ziua care i-a întors viaţa pe dos, Nicolae Tudos nu îşi aminteşte prea multe."Din urmă maşina m-a lovit şi eu am zburat vreo 10 metri prin aer şi am căzut pe partea opusă, am căzut în cap şi acolo tot s-a terminat."După 2 săptămâni în care a fost în comă şi o recuperare grea, Nicolae a început o nouă viaţă în scaunul cu rotile, fără de care nu s-ar fi descurcat. Norocul său, spune el, sunt oamenii dragi care îl susţin mereu. La fel ca şi prietenul său care într-obună zi s-a ivit la poartă cu un cadou."Să vă spun sincer, eu de ani buni îmi doream aşa cărucior şi nu m-am aşteptat. Am avut emoţii foarte mari, mi-au dat lacrimile."Scaunul vechi pe care îl avea a decis să-l repare pentru a-l oferi cuiva căruia să-i prindă bine."Din acea zi am spus aşa: unde voi găsi un cărucior vechi, nu are importanţă, dacă o să am posibilitate să îl repar o voi face şi îl voi da cadou alcuiva. Eu am spus aşa, pentru că mi-au făcut mie un bine, o să fac şi eu la oameni bine."Nicolae Tudos şi mama sa trăiesc doar din pensiile lor de 800 şi 680 de lei. Cu toate acestea, bărbatul are un vissă-şi adune cei 20 de prieteni cu nevoi speciale la o petrecere pentru a-i rupe din realitatea tristă în care trăiescPentru asta are nevoie de o sumă de bani care îi depăşeşte posibilităţile."Eu vreau să-i scot, să-i duc undeva la depărtare mare să mai vadă lumea, înţelegeţi? Să ne cunoaştem, să ne distrăm, să mai spunem un banc."Mama lui Nicolae, cu lacrimi în ochi, ne-a povestit că este mândră de fiul său."Tare îmi pare bine, aşa mă bucur că el poate ajuta şi alţi oameni, tare mult mă bucur. Şi cărucioarele că le repară, le duce, le face cadou, Dumnezeu are grijă."Pentru a-şi putea realiza visul, Nicolae are nevoie de 20 de mii de lei care ar asigura transportarea participanţilor şi a însoţitorilor acestora, dar şi hrana. Locaţia şi partea festivă va fi achitată de autorităţile locale. <> Petrecerea este preconizată pentru 8 august, iar până atunci, cei care vor să le ofere o bucurie, pot dona bani pe contul bancar afişat pe ecran. <>