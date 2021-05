Povestea lui Dany, lupul fugar de la Dănceni. Vezi cine l-a prins şi unde a fost găsit

Un lup a colindat o zi întreagă în libertate pe ulițele din Dănceni, după ce a scăpat de la o menajerie din localitate. Animalul nu a pus pe nimeni în pericol și a fost prins după ce a furat o găină. Lupul Dany a fost capturat de un localnic, dar apoi a evadat peste noapte din adăpostul în care era ţinut.

Potrivit autorităţilor locale, lupul s-a plimbat pe lângă oficiul poştal şi chiar pe la şcoala din stat.

Cea care a alertat autorităţile a fost profesoara Natalia Conţulescu, asta după ce Dany a dat târcoale şi prin curtea instituţiei de învăţământ.

"Clar că nu am dormit liniştiţi. Sigur că ne pune în gardă deoarece umblă copiii prin tot satul. Am avut chiar şi nişte apeluri, că Doamna Natalia că iată l-am întâlnit şi chiar nişte elevi l-au filmat. Eu desigur deodată am sesizat primăria, organele şi au început să caute.", a povestit profesoara, Natalia Conţulescu.

Oamenii din localitate spun că au stat cu grijă în tot acest timp.

"Oleacă ne-am speriat că avem copii pe drum, animale, păsări, dar dacă totul cu bine s-a mântuit suntem bucuroşi."

"Ori să-l închidă într-o încăpere specială, ori să-i facă ceva, că este un pericol pentru copii şi nici nu ştii ce i se pare lui şi sare la copii."

Lilian Coceban, administratorul unei pensiuni, este cel care a reuşit aseară să prindă animalul şi să-l izoleze.

"Probabil el nu avrut să mă atace pe mine, dar găinuşele. După ce am închis uşa, el a sărit la mine, a vrut să mă.. eu ştiu, a devenit agresiv. Eu de spaimă l-am prins şi atât. Nu pot să spun că m-a rănit, pur şi simplu le-a întors capul şi vedeţi aici, cred că cu colțul m-a atins, nu m-a muşcat.", a spus administratorul unei pensiuni, Lilian Coceban.

Bărbatul a închis animalul într-o baie de vară, până când vor veni stăpânii după el. La primele ore ale dimineţii, Dany nu mai era. Lupul a ros o parte din uşa de lemn şi a fugit.

"L-am pus aici, am deschis uşurel, i-am dat apă ca el să nu iasă l-am încuiat aşa şi am pus chestia asta aici. Dacă vedeţi mai este un pic de blană."

Potrivit poliţiei, lupul a fost prins acum câteva ore şi a fost dus înapoi la grădina zoologică improvizată, de unde a şi fugit. Poliţia şi Agenţia Mediului au deschis o anchetă comună pentru stabilirea circumstanţelor acestui caz.

"Animalul dat ocazional evadează, însă identificarea faptei contravenţionale referitor la întreţinerea acestora animale deţine ecologia.", a comunicat inspectorul la IP Ialoveni, Radu Lăzărescu.

Oamenii legii urmează să verifice dacă animalele de la menajeria de unde a evadat lupul sunt ţinute în condiţii optime şi dacă proprietarii respectă normele de siguranţă.

