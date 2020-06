Povestea incredibilă a unui tânăr care a ieşit din comă: "Credeam că am 6 ani și vorbeam fluent limba franceză, pe care nu o știam înainte"

Un tânăr britanic a povestit că, în urma unui accident a intrat în comă, după care s-a trezit crezând că are vârsta de șase ani și vorbind fluent limba franceză, pe care o făcuse la școală, dar fără să ajungă să o stăpânească, scrie a1.ro.

Rory Curtis, acum în vârstă de 30 de ani, avea doar 22 de ani atunci când s-a trezit din comă fără să mai aibă habar de potențialul său ca atacant la academia Manchester United. Un accident teribil, petrecut la locul lui de muncă, în domeniul construcțiilor, l-a făcut să deraieze de pe drumul pe care și-l croia în viață.

De fapt, când a deschis ochii, după ce a fost șase zile în comă, Rory Curtis credea că are vârsta de șase ani.

În plus, a purtat o conversație în limba franceză, fluent, cu o asistentă medicală. După această conversație, capacitatea lui de a vorbi franceză s-a pierdut. Tatăl lui a aflat că familia Curtis are origini în Normandia - ceea ce a făcut câteva persoane să susțină că "mintea unui om poate deține informații transmise de la generații anterioare".

"Credeam că am şase ani, că bunicii mei sunt în viaţă, întrebam unde e căţeluşul pe care îl avusesem când eram mic. Apoi credeam că am 8 ani, 10 ani, 12 ani, eram foarte dezorientat, am trecut prin mai multe etape. Mama mea a trebuit să îmi povestească multe chestii. Îmi amintesc că multe maşini au intrat în spate şi în lateral, apoi a venit un elicopter.

Aveam un dialect neobişnuit pentru cineva care învaţă franceză, era mai degrabă obişnuit celor nativi. Mi-a luat şase-opt luni să revin la o aşa zisă normalitate. Viaţa e scurtă, vreau să o trăiesc, vreau să mă bucur, să râd. E păcat că a fost nevoie de aşa ceva ca să pot realiza cât de mult înseamnă viaţa", a povestit Curtis pentru BBC.

De asemenea, o perioadă, Curtis ar fi crezut că este actorul Matthew McConaughey și s-ar fi agitat pe patul de spital, din cauză că ar fi fost convins că "trebuie să meargă la filmări".

În prezent, Rory Curtis este frizer, în propriul lui salon, şi spune că a trecut peste traumele accidentului din 2012 soldat cu multiple fracturi şi cu leziuni cerebrale.

N-a fost o luptă ușoară. Mama lui a trebuit să îi aducă aminte tot felul de lucruri și a fost nevoit să țină un jurnal, din 15 în 15 minute, ca să își aducă aminte detalii precum faptul că a făcut deja un duș sau a luat deja prânzul.

Spre uimirea medicilor, care nu au crezut că el va reveni la normal, Rory Curtis s-a recuperat complet, într-un an. Ba chiar a mai jucat și fotbal semiprofesionist, în sezonul 2013 – 2014, cu echipa Stourport.

Tânărul a primit un tratament experimental cu progesteron – în cadrul unui studiu numit Synapse - propus de cercetătorii din domeniul neurologiei. Totuși, un neurolog care s-a ocupat de cazul lui Rory Curtis a spus că recuperarea lui s-a datorat genelor lui și condiției fizice bune.