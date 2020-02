Povestea incredibilă a celui mai bătrân tată din lume! A devenit părinte la 96 de ani

Un bărbat din India care era cunoscut ca fiind "cel mai bătrân tată din lume", după ce a făcut un copil la vârsta de 96 de ani, a murit la 104 ani, însă nu de bătrânețe, ci în urma unui incendiu, după ce patul în care dormea a luat foc de la o țigară, scrie a1.ro.

Ramjeet Ragav a suferit arsuri severe în tragicul incendiu și a murit mai târziu în spital.

Numele bărbatului apărea în anul 2010, pe primele, pagini ale publicațiilor din întreaga lume, după ce s-a aflat că a devenit tată, la vârsta de 94 de ani. Însă recordul adevărat a venit doi ani mai târziu, când devenea pentru a doua oară tată, la 96 de ani.

Cu toate acestea, a murit singur, după ce unul dintre băieții lui a fost răpit, iar soția l-a părăsit, luându-l cu ea și pe celălat copil.

Rămas singur în ultimii ani de viață, bărbatul a decedat în urmă cu câteva zile, pe un pat de spital, după ce a suferit arsuri grave, produse în timpul unui incendiu care a avut loc în casa lui din Kharkhoda, lângă New Dehli.

Un vecin a fost cel care i-a sărit în ajutor după ce i-a auzit strigătele.

Bărbatul a povestit conform Daily Mail, că: "Am văzut fum venind din casa lui și apoi l-am auzit strigând după ajutor. Am alergat și l-am văzut întins pe podea, în încăperea cuprinsă de flăcări. Am aruncat cu apă peste el și l-am urcat în mașină, apoi l-am dus la spital. A doua zi mi s-a spus că a murit".

Soția lui Ramjeet, Shakuntala, a născut în mod incredibil primul său fiu, pe Vikramjeet, în 2010, pe când femeia, avea 60 de ani, iar soțul ei 94.

În 2012, s-a născut al doilea fiu al lor, Ranjeet. Atunci fotografii ale cuplului au fost făcute publice în întreaga lume, iar cei doi susțineau că făceau sex chiar și de trei ori pe noapte.

În anul 2013, familia a trecut printr-o dramă, când fiul lor cel mare a fost efectiv smuls de lângă mama lui și răpit.

Shakuntala, mama copilului, era în drum spre spital cu Vikramjeet care suferea de febră, iar în timp ce se afla într-o stație de autobuz, copilul a fost răpit în timp ce dormea pe o bancă.

În ciuda cercetărilor poliției, el nu a fost niciodată găsit.

Șase luni mai târziu, după acest incident nefericit, bătrânul tată a fost părăsit de mai tânăra lui soție, care a plecat împreună cu celălat băiat al lor, lăsându-l singur pe Ramjeet.

Ramjeet spunea la acea vreme: "Nu am idee unde s-a dus. Am fost afară și când m-am întors, ea și fiul meu mai mic dispăruseră".

"Este o mare pierdere în viața mea. Am mâncat bine, dar acum din cauza stresului nu mănânc. Pot supraviețui fără mâncare. Dar ce fel de viață este asta? Doar eu știu ce durere am în suflet. Îmi lipsesc copiii! Simt că ar fi mai bine să mor".

Tragic a fost că, Ramjeet nu a apucat să-și mai vadă niciodată familia, având un sfârșit tragic, cauzat de incendiul izbucnit în casa lui.

El a fost incinerat de comunitatea sa din Sonipat, Haryana, pe 13 februarie.