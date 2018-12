Povestea IMPRESIONANTĂ a unui moldovean care a salvat de la sacrificare patru cai. Cum a reușit

A salvat de la sacrificare patru cai, care acum i-au devenit cei mai buni prieteni. Este povestea lui Valeriu Istrati, ghid montan şi model de profesie.



Povestea celor patru cai a început acum un an, la o fermă din raionul Orhei. Animalele făceau parte dintr-o herghelie trimisă la abator, pentru că stăpânul nu mai avea bani. Valeriu spune că a aflat întâmlpător despre planurile fostului proprietar şi a decis să cumpere patru animale, ultimele rămase în viaţă.



"De fapt noi am achitat pentru ei un preţ simbolic, aşa un cal ca să ajungă la carne se plăteşte vreo 3 mii de lei, noi am plătit preţ simbolic cred că vreo 10 mii de lei în total însă costurile mai mari sunt pentru întreţinere şi timpul pe care trebuie acordat pentru că nu poţi să ai grijă şi să-i creşti fără ca să fii prezent în viaţa lor", a spus Valeriu Istrati, stăpânul cailor.



Bărbatul locuieşte la Chişinău, dar le-a găsit un adăpost animalelor, la ferma unui prieten din Rîşcova, Criuleni.



"Totul am încercat să construim după necesităţile lor minime, boxele au 3 metri pe 3 metri, jos au podea din lut deasupra se pun paie au sare, au fân şi lucernă, din când în când mănâncă morcovi şi mere", a declarat Valeriu Istrati, stăpânul cailor.



După ce au aflat povestea celor patru cai: Agni, Yuki, Casper și Wise, oamenii din sat au venit cu donaţii pentru animale. Unii oferă hrană, alţii fac voluntariat.



"Eu tot timpul cu hrana, cu aşternutul, cu curăţenia şi acuma facem sub pădure un ocol care să se primble caii acolo în ocol ca să nă stea tot timpul înauntru."



Lunar, întreţinerea celor patru cai costă în jur 4000 de lei. Bărbatul spune că face faţă cu greu cheltuielilor.



"Această cantitate de fân le-ar ajunge celor patru cai doar pentru jumătate de iarnă. Animalele consumă pe zi câte doi baloți de rumeguş, ceea ce golește considerabil depozitul."



Cei care vor să-i dea o mână de ajutor lui Valeriu Istrati îl pot găsi pe facebook, unde acesta a lansat o campanie de colectare de fonduri.