Povestea impresionantă a unei tinere mămici din Chişinău care croşetează modele deosebite de rochii

Păstrează cu sfinţenie dragostea faţă de croşetat. Este cazul unei tinere mămici din Chişinău care a îndrăgit să facă lucruri handmade încă de la vârsta de 15 ani. Cristina Burian croşetează tot felul de modele de rochii şi bluze de diferite lungimi şi culori. Femeia are o colecţie impresionantă de peste 80 de rochii şi spune că visează ca lucrările pe care le realizează cu multă dăruire să să fie expuse în cadrul prezentărilor de modă internaţionale.

Croşeta şi aţa sunt cele mai bune prietene ale Cristinei Burian. Deşi este de profesie jurist în drept internaţional, spune că pasiunea faţă de croşetat a moştenit-o încă din copilărie de la mama şi mătuşa sa, iar atunci când are un minut liber ea scoate croşeta şi crează ţinute oriunde s-ar afla.



"Eu când am un minut liber nu mă gândesc ce să fac, repejor iau croşeta şi fiecare rând în plus pentru mine este un timp petrecut extraordinar. Este ceva care mă face să mă simt foarte bine şi care îmi aduce foarte multă bucurie", a spus Cristina Burian, handmade artist.



Cristina spune că visul ei este să participe la un concurs de modă unde şi-ar putea expune toate modele de rochii pe care le-a croşetat până acum.



"Visez la ziua în care colecţia mea va fi prezentată pe un podium şi în final o să ies eu şi o să spun că da, eu am făcut asta. Mi-aş dori anume să expun lucrările mele într-o formă deosebită şi anume mă refer la videoclipuri scenice şi la fotosesiuni", a spus Cristina Burian, handmade artist.



Pentru a croşeta o rochie Cristina Burian are nevoie de la 40 la 80 de ore de muncă în funcţie de model, lungime, dar şi aţă.



"Acest model este unul din modelele mele preferate la care am lucrat foarte mult. Cred că aproximativ 80 de ore de muncă. Este un model format din patru desene diferite", a spus Cristina Burian, handmade artist.



Pe lângă faptul că rochiile atrag atenţia femeilor stilate, ţinutele sunt şi foarte comode.



"Aceste rochii sunt foarte plăcute la atingere şi foarte confortabile. Faptul că sunt create de Cristina mă face să mă simt onorată şi să ştiu că e una exclusivă."



Cristina Burian doreşte să deschidă un club al meşteşugarilor în care şi alte persoane vor putea să înveţe cum să mânuiască croşeta.