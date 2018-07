POVESTEA IMPRESIONANTĂ a Ninei Căpăţînă, atleta care va reprezenta Moldova la Jocurile Olimpice ale Tineretului din Argentina

Embed:

Perseverentă, muncitoare şi disciplinată! Sunt caracteristicile atletei Nina Căpăţînă, care s-a calificat la Jocurile Olimpice ale Tineretului. Competiţia se va desfăşura între 6 şi 18 octombrie în capitala Argentinei, oraşul Buenos Aires.



Nina a început să pratice sportul în satul natal, Brăviceni din raionul Orhei. Ea a început să practice luptele, dar în scurt timp a renunțat și a trecut la atletism. Ea a concurat în probele de 200, 300 şi 400 de metri, dar în urma cu 2 ani a fost remarcată în timpul campionatului naţional de atletism de antrenorul Vadim Hranovschi, care a îndrumat-o să practice aruncarea greutăţii.



"Nu prea îmi plăcea atletismul şi am încercat să practic aruncarea greutăţii. MUSCA Mi s-a părut că aşa o să fie mai bine, să am mai multe rezultate", a declarat Nina Căpăţînă, atletă.



Anul 2018 este cel mai prolific în cariera Ninei Căpăţînă. Atleta în vârstă de 16 ani a cucerit medalia de aur la Campionatul balcanic din Turcia, a triumfat la turneul internaţional "Mladost" din Bulgaria şi a devenit campioană naţională atât în sală, cât şi în aer liber. A urmat Campionatul European din Ungaria, rezervat sportivilor de până la 18 ani. Acolo Nina Căpăţînă a înregistrat rezultatul de 17 metri și 27 de centimetri şi a cucerit medalia de argint, fiind depăşita doar de belarusa Lizaveta Dorţ.



"A fost foarte greu... Am avut foarte multă încredere în mine şi speram să mă clasez pe locul 1, însă a ieşit locul 2. Emoţiile m-au frapat foarte tare şi am pierdut", a spus Nina Căpăţînă, atletă.



Acest rezultat i-a permis Ninei să participe la Jocurile Olimpice ale Tineretului, competiţia de cea mai mare anvergură până acum pentru ea.



"Visul meu este să mă întorc în Moldova cu medalia de aur, ...argint sau bronz. Sperăm la primele trei locuri", a zis Nina Căpăţînă, atletă.



Nina Căpăţînă este elevă la Liceul Republican cu Profil Sportiv din Chişinău.