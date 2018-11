Povestea impresionantă a moldovencei care a deschis un magazin de haine şi accesorii handmade în stil etno

Fiecare obiect din magazinul său este într-un singur exemplar şi e asemenea unui exponat din muzeu. Vorbim despre Ecaterina Cojocaru, proprietara unui salon de haine şi accesorii în stil etno. Antreprenoarea a adunat o echipă de meşteri, a închiriat un mic spaţiu şi l-a transformat într-un loc unde piesele vestimentare şi decoraţiunile povestesc istoria Moldovei.



"Aici la noi este foarte interesant. Sunt lucruri pe care nu le mai vezi in alta parte. Sunt lucruri efectuate hand-made, covoare, opinci si toate cele care formeaza de fapt cultura geto-dacilor si al poporului nostru", a declarat Ecaterina Cojocaru, proprietara magazinului.



Hainele, decoraţiunile şi chiar jucăriile pot fi cumpărate doar online. Fiecare obiect ajunge la proprietar însoţit de un certificat care confirmă exclusivitatea acestuia. Broderiile şi picturile sunt realizate după schiţe individuale, la baza cărora stau modele de ornamente găsite în arhivele muzeelor.



"Printatul textilelor in general este o tehnica preluata de foarte mult timp. Si foarte multi o folosesc. Dar noi cumva avem si aparatajul necesar pentru ca datorita acestuia noi ajungem la textile excluzive si in principiu asta este ceva important pentru un brand", a spus Ecaterina Cojocaru, proprietara magazinului.



Ecaterina Cojocaru are şase meşteri care o ajută. Anastasia Iordan, de exemplu, pictează farfurii de argilă şi confecţionează jucării pentru copii.



"Confecţionez jucării deja de doi ani. Am deprins meseria de la bunica şi mama. Am văzut lucrările lor şi am învâţat de la ele. Acum fac o jucărie într-o zi şi jumătate. Folosim materiale naturale: lână şi in", a zis Anastasia Iordan, meşter handmade.



Într-un singur an, tânăra a reuşit să lanseze cinci colecţii diferite. Majoritatea obiectelor create de meşterii handmade au fost cumpărate de turişti şi de cei pasionaţi de istoria Moldovei.



"Noi de fapt ducem cultura. Сultura stramosilor nostri. Si pentru noi acest fapt este cel care ne motiveaza de zi cu zi sa inventam ceva nou, sa readucem ceva nou pentru ca sa bucuram publicul nostru", a menționat Ecaterina Cojocaru, proprietara magazinului.



Preţul obiectelor vândute de Ecaterina Cojocaru variază între 25 şi 100 de euro.