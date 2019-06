Povestea IMPRESIONANTĂ a halterofilului moldovean Marin Robu care a devenit vicecampion mondial

Foto: facebook.com/ministerulculturii

Marin Robu este considerat unul dintre cei mai promiţători halterofili moldoveni. La începul acestei luni sportivul în vârstă de 19 ani a realizat cea mai mare performanţă a carierei. Originar din Nisporeni, Marin a devenit vicecampion mondial la nivel de tineret în categoria de până la 73 de kilograme. El s-a clasat pe primul loc în proba de smuls, cu rezultatul de 147 de kilograme, iar la aruncat a fost al treilea cu 173 de kilograme.



Robu a începutul să practice halterele la vârstă de 8 ani în oraşul său natal sub comanda lui Igor Bour.



"Aceasta este roada muncii. Ne-am antrenat foarte mult şi am demonstrat că suntem gata să facem performanţă oriunde. Proba aruncat a fost mai slabă, dar se putea şi mai bine", a spus Marin Robu, halterofil.



"Pe Marin îl antrenez al treilea an. La stilul smuls ştiam de la început că este foarte bun. MUSCA Rezultatul a fost aşteptat. Ne-am pregătit. Permanent am fost în pregătire", a zis Sergiu Crețu, antrenor.



Mondialele au avut loc în capitala Republicii Insulelor Fiji, oraşul Suva. Această ţară este situată în sudul Oceanului Pacific şi află la peste 15 mii distanţa de Republica Moldova. Halterofilul a mărturisit că asta a fost cea mai lungă deplasare din viaţa lui.



"Este frumos, dar nu este nicăieri mai bine ca acasă. În primele două zile până la participare mi-a fost foarte greu. Nu mă puteam adapta, nu puteam să fac nimic la antrenament, eram zero. Cu timpul, peste o zi, am început să mă simt mai bine", a declarat Marin Robu, halterofil.



În luna septembrie Marin Robu va participa la Campionatele Mondiale, rezervate seniorilor, ce se vor desfăşura în Thailanda.



"La Campionatele Mondiale de calificări rezultatele câteodată sunt mai mari decât la Jocurile Olimpice. De acea punem în plan să îmbunătăţim rezultatul şi, desigur, să acumulăm acelaşi punctaj pentru Jocurile Olimpice", a menționat Sergiu Crețu, antrenor.



De-a lungul timpului halterofilii moldoveni au obţinut perfomanţe notorii pe arena internaţională. Tudor Casapu a devenit campion olimpic din 1992 de la Barcelona. Oleg Sîrbu este triplul campion european din 2011, 2013 şi 2015.



Anatol Cîrîcu şi Cristina Iovu au cucerit medaliile de bronz la Olimpiada din 2012 de la Londra. Ulterior medaliile au fost însă retrase din cauza dopajului. În 2017 Federaţia Naţională a fost suspendată de forul internaţional pe o perioadă de un an din aceleaşi motive.



După expirarea pedepsei, ţara noastră este reprezentată la turneele internaţionale de sportivi tineri, printre care este şi Marin Robu.