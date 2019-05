Povestea IMPRESIONANTĂ a doi angajaţi ai ASP care şi-au unit destinele chiar la locul de muncă. Află cum au sărbătorit evenimentul

Doi angajaţi ai Agenţiei Servicii Publice şi-au unit destinele chiar la locul de muncă. Tinerii activează la Centrul multifuncţional din Sângerei. În curtea filialei a fost amenajată chiar o arcadă din flori, iar evenimentul, care a durat câteva minute, a fost admirat şi de clienţii instituţiei. Sărbătoarea a fost dublă, pentru că ceremonia a fost organizată cu ocazia primului an de activitate al centrului multifuncţional.



Andrei și Virginia Cucoș spun că s-au îndrăgostit de la prima vedere.



"În Centrul Multifuncțional am făcut cunoștință, acum aproximativ trei luni de zile. Și aici ne-am îndrăgostit și ne-am decis să fim împreună", a spus Andrei Cucoș, mire, orașul Sîngerei.

"Am simțit ceva în sufletul meu, un cutremur, am simțit că este el într-adevăr. M-a cucerit prin atenție, prin felul de a stima o femeie", a zis Virginia Cucoș, mireasa, orașul Sîngerei.



După ceremonie, angajaţii au revenit la muncă. Centrul multifuncțional din Sângerei a fost deschis în 2018. Timp de un an, filiala a eliberat peste 100 de mii de acte.



"Toate s-au modernizat în urma deschiderii centrului multifuncțional, suntem un colectiv consolidat, și suntem bucuroși să prestăm servicii calitative cetățenilor", a spus Vadim Crucieru, angajat.



"Ne bucură faptul că cetățenii de pe loc, dar și cei de care vin în vacanță de peste hotare se miră și se bucură că și la noi sunt prestate servicii în condiții ca și în Europa", a declarat Maria Condurache, directorul Centrului Multifuncțional Sîngerei.



"E o deservire foarte înaltă. Lucrătorii se poartă foarte amabil cu noi."



În prezent, în ţară activează 39 de centre multifuncţionale, cele mai solicitate fiind cele din Capitală.



"Cifra totală este de două milioane 300 mii de servicii, serviciile de stare civilă este în jur de 500 mii de servicii, serviciile cadastrale sunt aproximativ 580 de mii de servicii", a menționat Vitalie Ciolac, vicedirectorul „Agenției Servicii Publice”.



"E normal, liniştit, totul e electronic se petrece şi rapid, asta e principalul. Dar înainte cum era? Mi-aduc aminte, trebuia de făcut programări cu câteva săptămâni înainte, era multă lume, foarte greu era."



"Este foarte comod acum, toate serviciile necesare sunt într-un singur loc, nu trebuie să alergăm în mai multe locuri."



În centrele multifuncţionale din ţară activează peste 3500 de angajaţi.