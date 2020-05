Povestea femeii care trăiește singură în pădure și nu a auzit de coronavirus

Agafya Lykova și-a sărbătorit cea de-a 76-a aniversare în urmă cu câteva săptămâni, în aprilie, în mica ei casă înconjurată de arbori seculari, aflată la aproximativ 200 de kilometri distanță de cel mai apropiat oraș, în taigaua siberiană.

Membrii echipei guvernatorului regiunii Kemerovo care au grijă de Agafya, împreună cu angajații din Rezervația naturală Khakassky, spun că femeia a devenit celebră în toată lumea tocmai pentru că trăiește într-o izolare totală nu știe nimic despre pandemia care a lovit întreg globul pământesc.

"Am avut recent o discuție cu ea, am sunat-o să văd dacă e sănătoasă. Agafya are un telefon prin satelit pentru urgențe și de mai multe ori pe an o sunăm să vedem dacă este bine. Ne-a spus că se simte bine. Nu i-am spus despre coronavirus, pentru că nu voiam să înceapă să se îngrijoreze", a spus Alexander, membru în administrația orașului Tashtagol, care o cunoaște pe Agafya de ani buni, relatează The Siberian Times, citează digi24.ro.

Ultima dată când a văzut-o în persoană a fost în toamna anului 2019, spune el, dar știe că angajații din rezervația naturală Khakassky au vizitat-o. Primăvara timpurie și temperatura anormal de caldă le-a permis să facă primul drum cu barca pe râu până la casa pustnicei cu săptămâni mai devreme decât de obicei.

"Cu toții avem o grijă extremă atunci când o vizităm Agafya, cu virus sau fără virus - este „o Mowgli” care nu a avut niciodată infecții și boli și trebuie să fim precauți pentru a ne asigura că ea rămâne în siguranță", a mai spus Alexander.

De fiecare dată când este vizitată de echipa din administrația orașului Tashtagol, Agafya Lykova primește pachete cu alimente și haine adunate de oamenii de afaceri locali.

Familia femeii s-a refugiat în pădurea siberiană în 1936

Agafya este ultimul supraviețuitor al unei familii credincioși ortodocși care în 1936 au fugit în pădurea din Siberia pentru a scăpa de persecuția religioasă din Rusia lui Stalin.

Familia a fost descoperită zeci de ani mai târziu, în 1978, când un grup de geologi s-a aventurat adânc în taiga, aproape de râul Erinat, în zona Abakan, sud-vestul Siberiei. Când au fost găsiți, habar nu aveau de Al Doilea Război Mondial.