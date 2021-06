Povestea familiei Alrahmo care a fugit din Siria pentru a scăpa de război: "În Moldova e liniște și pace"

În ţara din care unii abia aşteaptă să plece, alţii fac tot posibilul ca să rămână şi visează la cetăţenie. În Moldova trăiesc aproximativ 500 de refugiaţi, majoritatea dintre ei auÎn ţara din care unii abia aşteaptă să plece, alţii fac tot posibilul ca să rămână şi visează la cetăţenie. În Moldova trăiesc aproximativ 500 de refugiaţi, majoritatea dintre ei au fugit din ţările lor din cauza războiului sau a sărăciei.

Ajunşi aici, aceştia fac tot posibilul să se integreze şi să se adapteze societăţii noastre. Acum spun cu mândrie că Moldova este casa lor, vorbesc limba română chiar mai bine decât unii dintre noi şi îi învaţă şi pe copiii lor să iubească acest pământ şi să se bucure de ceea ce au, pentru că nimic nu contează mai mult decât pacea.



Familia Alrahmo a ajuns în satul Piatra, raionul Orhei, acum patru ani. Aceştia spun că au venit din Siria pentru a scăpa de război. Soţii lucrează la o fabrică de deshidratare a fructelor, duc o viaţă liniştită şi se bucură că nu mai aud sunete de gloanţe.



"Nu ştim cum şi de ce a izbucnit războiul care ne-a făcut să fugim şi să plecăm de acolo. Am venit în Moldova. Slavă Domnului, aici e pace. Poporul este bun şi paşnic, putem trăi în linişte, de acee am decis să rămânem aici.''



"Am fugit dintr-un oraş în altul până nu am mai putut sta acolo.''



Cei doi soţi spun că adaptarea nu a fost uşoară, dar s-au străduit să facă faţă provocărilor. După şase ani petrecuţi aici, aceştia au doar cuvinte de laudă despre ţara noastră.



"Ne-am străduit să ne conformăm tuturor regulilor din această ţară, dorinţa noastră şi a tuturor este să primim cetăţenia Moldovei... Aici în Moldova natura e foarte frumoasă, la noi nu este aşa natură. Ne place Moldova."



"Da, îmi place foarte mult, aici am şi prieteni şi învăţători. La şcoală e foarte, foarte bine.''



Cel mai chinuitor rămâne dorul de rudele şi apropiaţii rămaşi în Siria.



"Părinţii, tata, mama, surori, frate.... Da, îmi este dor de dânşii, dar eu nu pot să mă duc acolo, problema mea cea mai mare e că nu am cetăţenie.''



Şi primarul satului Piatra susţine că familia s-a integrat bine în localitate.



''Se comportă destul de bine, adecvat, noi le dorim mari succes, dorim ca toate familiile, inclusiv acestea de sirieni sau de alte naţionalitate, care vin la noi să se stabilească, să regăsească un loc normal, adecvat în comuna noastră. "



În fiecare an, la data de 20 iunie este marcată ziua mondială a refugiaţilor.