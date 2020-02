Povestea eroilor, care au salvat două persoane de la înec. Ce salariu primesc pompierii şi ce îi motivează

La prima vedere, par oameni obișnuiți, însă pentru alții sunt adevărați eroi, datorită curajului şi devotamentului de care dau dovadă. Este vorba despre angajaţii Detaşamentului de salvatori şi pompieri, care ajută necondiționat oamenii aflați în pericol. Printre ei se numără și pompierii din sectorul Botanica al Capitalei, care, recent, au salvat viaţa a două persoane, în doar trei zile. Este vorba despre un băiat de 12 ani şi o tânără de 18, care au căzut în apă, după ce gheaţa de pe lac s-a spart.

Pe pompieri i-am găsit la sfârşitul turei, care, din fericire, a fost una fără incidente. Detaşamentul le-a devenit o a doua casă, iar colegii - prieteni. După muncă i-am găsit pe pompieri jucând tenis, după ce s-au antrenat în sala de forţă. Aceştia ne-au povestit despre ultimele lor intervenţii. Una dintre ele a avut loc în data de 30 ianuarie, atunci au fost chemaţi să salveze un copil căzut în apă, după ce gheaţa s-a spart. În astfel de momente, fiecare clipă contează, aşa că pompierii au acţionat prompt.



VLADIMIR TĂRĂCILĂ, pompier: "Cum am aflat, ne-am pornit repede încolo. Îmi amintesc că am mers foarte repede, am încălcat şi unele reguli de circulaţie. A fost un caz unic în practica mea, a fost stresant, dar, practic, am acționat instinctiv. Ştiam că asta trebuie să facem.”



După doar trei zile, istoria s-a repetat, numai că, de data acesta, victima era o tânără de 18 ani.



NICOLAE CĂRĂUŞ, pompier: "Era pe partea opusă, intervenţia a fost puţin mai dificilă, faţă de primul caz, dar, într-un final, întotdeauna contează finalul la ceea ce facem noi şi, la orice intervenţie este important finalul."



Nicolae Cărăuş a participat la ambele intervenţii şi a reuşit să salveze de la moarte două persoane, la doar trei zile diferenţă. Tânărul, care este sportiv de performanţă, a ales să devină pompier cu patru ani în urmă. Acesta spune că intervenţiile care au un final fericit îi oferă satisfacţie şi energie. Nicolae ne-a povestit, vădit emoţionat, despre faptul că băiatul pe care l-a salvat a venit să le mulţumească salvatorilor.



NICOLAE CĂRĂUŞ, pompier: "Ieri a venit la noi în vizită, sunt nişte sentimente de nedescris şi, într-un moment, când l-am văzut, zâmbea, era bucuros, voia să facă cunoştinţă cu noi, în acel moment parcă m-am blocat."



VITALIE RUSU, şef de schimb al Detaşamentului de Salvatori şi Pompieri, sectorul Botanica: "Secretul intervenţiei de succes sunt calităţile pe care le formăm pe parcursul anilor. E lucrul în echipă, bărbăţie, curaj şi devotament."



Pompierii înfruntă pericole la fiecare intervenţie, dar spun că nu salariul îi motivează să îşi facă meseria. Salariul unui salvator începător nu ajunge nici la şase mii de lei.



VLADIMIR TĂRĂCILĂ, pompier: "Nu este preţuită această profesie, din păcate, la noi în ţară. Noi muncim datorită echipei, pentru că fiecare este pentru noi ca un frate, asta ne uneşte."



În ţara noastră activează peste două mii de pompieri.