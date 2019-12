Povestea EMOȚIONANTĂ a unui copil bolnav care de Crăciun își dorește un scaun cu rotile

Copilărie ţintuită în scaunul cu rotile. Aceasta este realitatea dură, trăită zilnic de Vlad, un băiat de doar 10 ani, din Floriţoaia Nouă, raionul Ungheni, care suferă de paralizie cerebrală. Fiecare zi este o luptă cu realitatea, mult prea cruntă pentru un copil. Din puţinul pe care îl are, mama băiatului încearcă să îi aline durerea, însă, cu greu reuşeşte să facă faţă dificultăților vieţii. Pentru a-i oferi un ajutor, în ajunul sărbătorilor de iarnă, organizatorii Maratonului de Crăciun din acest an şi-au propus să alerge pentru Vlad.

Mama lui Vlad povesteşte că problemele de sănătate ale copilului său au apărut încă de la naştere. De atunci a început lupta cea grea.



"Mâna dreaptă nu o putea purta, pe urmă picioarele cam greu. La el picioarele nu sunt cam drepte, chiar şi tălpița, nu poate călca drept pe tălpiță. După aceea am fost trei ani la neuropatolog, la Chişinău, la Centrul Mamei şi al Copilului. Pe urmă am stat în chirurgie, a avut hemangiomă", a spus Viorica Colonițcaia, mama lui Vlad.



La şase ani, medicii au pus diagnosticul cel mai dur, paralizie cerebrală a oaselor locomotorii. Boala îl ţine pe Vlad aproape tot timpul în pat, iar pe mama sa, lângă el.



"El de mers nu merge. Apă dacă vrea nu are cine să îi dea, dacă nu suntem noi. De schimbat tot aşa, în pampersuri", a zis Viorica Colonițcaia, mama lui Vlad.



Reporter: Această locuință este toată averea pe care o are Vlad și mama sa, rămasă moștenire de la fostul soț. Geamurile casei sunt sparte, iar pe alocuri, pereții risca sa se surpe în orice moment. La ai săi zece ani, Vlad duce o povara prea mare pentru umerii săi firavi de copil.



"Aici o grindă cade, în partea cealaltă tot aşa. A fost soba făcută în alt mod şi a ars tot o grindă şi s-a desprins o bucată de pod. Peretele celălalt, când a fost apa mare, ne-a intrat apă în casă", a zis Viorica Colonițcaia, mama lui Vlad.



Veniturile modeste ale Vioricăi şi concubinului său abia de le permite să facă faţă necesităţilor zilnice, nemaivorbind de investiţiile în reabilitarea lui Vlad.



"Unde ne găsim de lucru acolo lucrăm cu ziua. Eu, ceea ce mai primesc pe el pensia care este 1700 cu tot cu alocaţii şi cu adaos la pensie. Trăim cu concubinul în concubinaj. Lucrează la pădure zi de zi şi aduce lemne. Datorită lui mai avem un venit", a declarat Viorica Colonițcaia, mama lui Vlad.



Ieşirile din casă sunt o grea provocare pentru Viorica şi Vlad. Scaunul cu rotile pe care îl are este vechi, iar scările de la casă nu au o rampă, iată de ce, Viorica este nevoită să îl scoată afară, pe Vlad, în braţe.



"Ne ducem la bunica. Ne ducem până în deal, când vine mătuşa de la Chişinău. Aşa prin curte îl scoatem doar aşa la aer", a zis Viorica Colonițcaia, mama lui Vlad.



În acest an, organizatorii Maratonului de Crăciun şi-au propus să fie alături de familia lui Vlad. Astfel, o parte din taxele de participare vor fi transferate acestei familii pentru achiziționarea unui scaun rulant și a tot ceea ce este necesar pentru copil.

Evenimentul va avea loc în data de 22 decembrie, în Piaţa Marii Adunări Naţionale.