Povestea emoționantă a unei moldovence care a donat sânge timp de 42 de ani și a salvat sute de vieți

Foto: publika.md

A salvat sute de vieţi omeneşti, fără a cere ceva în schimb. Este povestea emoționantă a unuia dintre donatorii emeriţi ai Republicii Moldova, Viorica Ceglov. De-a lungul anilor, femeia a donat peste 70 de litri de sânge, datorită căruia sute de persoane au primit o nouă speranţă la viaţă. Acum câteva zile, femeia a împlinit vârsta de 70 de ani.



Prima donaţie de sânge, Viorica Ceglov a făcut-o pe când avea doar 18 ani. A ajutat o femeie care născuse de curând, pe care nici măcar nu o cunoştea. Nu a cerut nimic în schimb şi nici nu a aşteptat să i se spună "mulţumesc".



"Mă căutau toţi, cine este ea, femeia care a scăpat o fiinţă. Tare mult m-a căutat, m-a găsit, şi mi-a mulţumit cu cuvinte foarte bune, am stat şi la masă, am văzut şi copilul."



De atunci, timp de 42 doi de ani, a donat sânge. De cele mai multe ori, pentru oameni necunoscuţi.



"Puteam să mă duc, pur şi simplu, trebuia să mă duc, ziua mea a venit să donez sângele, la 60 de zile şi mă duceam şi spuneam donez pentru spitalul numărul patru sau mă duceam şi spuneam, pentru copii, pentru bătrâni. Mă întrebau: "Azi pentru cine?", iar eu răspundeam: "Cine doreşte, pentru acela dau."



Viorica Ceglov a donat până la vârsta de 60 de ani. Ea spune că asta o făcea să se simtă împlinită.



"Am în suflet atâta bucurie. Atâta sânge să dai, să fie atâta lumină în suflet, pentru că ai făcut lucrul acesta, asta este o lumină."



Viorica Ceglov nu este singurul donator de sânge din familie. Feciorul femeiei a călcat pe urmele mamei şi bunicei sale.



"Am donat de vreo 3-4 ori, dar nu am mai continuat. Mama era mereu puternică şi îşi dorea să îi ajute pe toţi. Cred că iubeşte foarte mult oamenii şi face totul pentru a-i ajuta"



Două zile în urmă, Viorica Ceglov a împlinit vârsta de 70 de ani. Femeia a primit felicitări din partea membrilor familiei, dar şi a preşedintelui Asociaţiei Donatorilor de Sânge din Moldova.



"A fost şi este o doamnă foarte activă, o doamnă care promovează donatorii, este o doamnă bună sa suflet, nu numai înfăţişare îi este albă, dar şi sufletul este alb"



Potrivit datelor oficiale, în Moldova sunt două mii de donatori emeriţi.