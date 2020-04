Povestea emoționantă a salvatorului care a donat plasmă sanguină după ce s-a vindecat de COVID-19

Un medic de la SMURD este primul care a donat plasmă sanguină după ce s-a vindecat de COVID-19. Dumitru Carasic are 41 de ani, dintre care 15 i-a dedicat salvării vieţilor omeneşti. Cele 600 de miligrame de plasmă ar putea ajuta trei bolnavi să se trateze de COVID-19.



Dumitru Carasic lucrează în calitate de medic la IGSU. Salvatorul spune că în 18 martie a început să tuşească, motiv pentru care a mers la spital, unde a fost diagnosticat cu pneumonie. În 24 martie a fost testat pozitiv la COVID-19, iar a doua zi a fost internat la Spitalul de Boli Infecţioase "Toma Ciorbă".



"Nu m-am speriat, dar era neplăcut când am auzit că sunt infectat cu COVID. Tratamentul a fost 12 zile în spital, după asta am fost două săptămâni în autoizolare", a spus Dumitru Carasic, şef SMURD.



Bărbatul spune că a decis să doneze plasmă pentru că doar prin solidaritate putem depăşi această pandemie.



"M-am hotărât imediat, în primul rând că sunt medic, asta e un factor care m-a împins să fac gestul dat şi am doilea e factorul omenesc. Ăsta e lucrul meu, eu în fiecare zi vin la lucru pentru a salva vieţi omeneşti. Cineva la rândul său tot s-a luptat pentru sănătatea mea", a zis Dumitru Carasic, şef SMURD.



Şefa Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari, spune că această metodă de tratament a fost reglementată din 13 aprilie, iar medicale informează pacienţii trataţi de COVID-19 despre faptul că pot contribui la salvarea vieţilor omeneşti.



"Ne aşteptăm să avem un număr şi mai mare, începând de săptămâna viitoare, a persoanelor ce vor conştientiza şi vor dori să contribuie la salvarea de vieţi", a declarat Svetlana Cebotari.



Din cauza unor anticorpi prezenţi în sângele femeilor, doar bărbaţii sunt cei care pot să-şi doneze plasma sanguină, în urma tratării de COVID-19. De asemenea, aceştia trebuie să aştepte 14 zile de la vindecare şi să prezinte o dovadă că au fost infectaţi, iar apoi au fost testaţi negativ la COVID-19. Metoda de tratament cu plasmă este experimentală în SUA, China, Italia, Germania și alte țări afectate de pandemie.

CITEȘTE ȘI: Cine este primul donator de plasmă sangvină din Moldova