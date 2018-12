Povestea emoționantă a portarului Manuel Neuer de la Bayern Munchen. Cum era fotbalistul în copilărie

Goalkeeper-ul german de la Bayern Munchen a îndrăgit jocul cu balonul încă de la o vârstă fragedă. Juca fotbal peste tot unde găsea mingea, iar peripeţiile erau la ordinea zilei."În copilărie jucam fotbal peste tot: afara, în casă cu fratele, în living. Am distrus câteva ghiveciuri, am făcut varză din flori, iar totul a culminat cu o vază spartă", a zis Manuel Neuer, portar Bayern Munchen."Am crescut la Gelsenkirchen, jucam fotbal în curte cu prietenii. Îmi doream să fiu jucător de câmp, pentru ca nu vroiam să mă murdăresc. Terenul nu era cel mai bun şi avea noroi în faţa porţii. Nimeni nu dorea să se murdărească. Din acest motiv am preferat să fiu jucător de câmp", a spus Manuel Neuer, portar Bayern Munchen.Până la urmă, Neuer a devenit unul dintre cei mai buni portari din lume şi a câştigat cele mai importante titluri din fotbal, printre ele și cel de campion mondial cu echipa naţională a Germaniei, dar şi Liga Campionilor cu Bayern Munchen.Echipa sa, Bayern Munchen, este deja calificată în optimile de finală ale actualei ediții a Ligii Campionilor, însă mai are de disputat un meci important în ultima etapă a fazei grupelor, cel cu Ajax Amsterdam. Miza este primul loc în grupa E.Partida Bayern Munchen - Ajax Amsterdam se va disputa pe stadionul ”Johan Cruyff” din capitala Olandei şi va putea fi urmărită în transmisiune directă la CANAL 3 cu începere de la ora 22:00.