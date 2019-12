Povestea Elisabetei Postolov care s-a născut în România, dar locuieşte în Taraclia

Român în suflet, dar nu şi în acte. Este povestea Elisabetei Postolov, care s-a născut în România, dar care de peste jumătate de secol locuieşte în satul Aluatu din raionul Taraclia. Femeia nu are niciun act prin care să demonstreze că este româncă, deoarece, în urma unui incendiu, le-a pierdut. Pe vremea Uniunii Sovietice, i s-a cerut să se dezică de cetăţenia română şi să devină cetăţean al URSS, dar Elisabeta Postolov a refuzat. În consecinţă, femeia nu are nicio sursă de existenţă, nu primeşte nici pensie, nici ajutor social.



Viaţa Elisabetei Postolov a fost marcată de o poveste de dragoste, care i-a schimbat destinul. La vârsta de 17 ani, femeia a venit de peste Prut la bunicii săi, care locuiau în satul Aluatu. Acolo, l-a cunoscut pe viitorul soţ, care a convins-o să rămână în localitate şi să întemeieze o familie.



"Ne-am dus la club şi mi-a plăcut de el, frumos băiat. N-am mai plecat înapoi, aveam 17 ani, el avea 18, armată nu avea", a spus ELISABETA POSTOLOV, locuitoarea satului Aluatu.



Cei doi soţi au crescut împreună doi copii. Pentru a deveni, legal, locuitoare a satului Aluatu, autorităţile sovietice îi cereau să se dezică de cetăţenia română, însă Elisabeta Postolov a refuzat acest lucru. Aşadar, singurul act pe care îl are, în prezent, este certificatul de căsătorie, întocmit în baza unui permis de şedere. În acelaşi timp, actele româneşti ale Elisabetei au ars într-un incendiu.



"Eu n-am refuzat româna şi nici n-o refuz, pentru că e ţara mea", a spus ELISABETA POSTOLOV, locuitoarea satului Aluatu.



Fiica Elisabetei a încercat să rezolve problema mamei sale. Pentru asta, însă, trebuie să găsească măcar un act care să demonstreze că mama ei s-a născut în România, lucru care nu-i reuşeşte.



"Toţi, din toate părţile, ne închideau uşile şi ne spuneau că nu aici, duceţi-vă acolo, de acolo ne spuneau duceţi-vă acolo, ce avem noi cu România, de ce mama dumneavoastră nu are de atâţia ani documente", a spus MARIA CAZANJI fiica Elisabei Postolov.



Ş preşedintele asociaţiei "UNIREA-ODIP" a încercat să rezolve problema Elisabetei Postolov.



"Am reuşit să obţinem de la Biroul Migraţie şi Azil de la Chişinău un termen de şedere, care va expira în curând. În acelaşi timp, s-au făcut mai multe demersuri către Ambasadă şi către Consulatul de la Cahul, din păcate, fără succes, deocamdată", a spus VLAD BILEŢCHI, președintele Asociației Obștești „UNIREA - ODIP”.



Primarul localităţii ştie despre acest caz şi spune că cea mai mare problemă este că femeia nu poate beneficia de niciun suport din partea autorităţilor, pentru că nu are cetăţenia Republicii Moldova.



"Din această cauză, dumneaei nu poate să primească pensie, toate cotizaţiile. În afară de asta, dumneaei i-a revenit o anumită parte de pământ, care nu poate să fie înregistrată, ca să fie lasată copiilor", a spus ANATOLIE BOBICI, primarul satului Aluatu.



Am încercat să luăm legătura cu reprezentanţii Biroului Migraţie şi Azil şi cei ai Ambasadei României la Chişinău pentru un comentariu la acest subiect, însă nimeni nu a fost de găsit la telefon.

