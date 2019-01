Povestea doctorului care s-a întors în Moldova să împarta experienţa în urologie căpătată peste Prut

A operat mii de oameni şi le-a schimbat viaţa. Este povestea medicului Iurie Tomac, originar din Anenii Noi, care de peste două decenii munceşte în România.

A plecat peste Prut când avea doar 17 ani şi a reuşit să devină unul dintre cei mai buni urologi. Şi-a făcut studiile la Timişoara, iar acum activează la Iaşi.



”Am fost pus într-o dilemă unde să merg. Fiind bun la chimie și biologie, am ales medicina. Și știți cum e, pofta vine mâncând. Îmi place foarte mult urologia, îmi place foarte mult ceea ce fac”, a comunicat Iurie Tomac, medic urolog la Spitalul de Urologie și Transplant din Iași.



În Republica Moldova vine de două ori pe an, pentru a-și vedea rudele și prietenii. Bărbatul spune că și-ar dori să vină mai des, dar timpul nu-i permite.



”Omul mai dă niște rădăcini și e greu să le întrerupi. Am familie care s-a obișnuit acolo și am condițiile de care aș avea nevoie”, a mai spus acesta.



Chiar dacă e în concediu, a venit la Chişinău pentru a le împărtăși colegilor experiența sa. Timp de câteva zile, i-a ajutat pe specialiștii de la Spitalul Clinic Republican să facă operații printr-o metodă minim invazivă.



”Nu am venit să învăț pe nimeni. Am venit doar ca să facem un schimb de experiență și să arăt cum fac eu, atașăm la ceea ce fac ei și împreună să iasă cât se poate de bine”, a adăugat medicul.



Primul care realizat intervenția chirurgicală sub îndrumarea lui Iurie Tomac a fost șeful Secției de Urologie, Andrei Gălescu.



”Noi din toate timpurile am colaborat cu colegii noștri de peste hotare, în special cu colegii noștri din România, mai ales că medicul care a venit să ne ajute e și el basarabean. Întotdeauna am avut relații calde și niciodată n-am fost refuzați în consultații sau ajutor”, a spus Andrei Gălescu, șeful secției Urologie.



Operația presupune extragerea unor calculi de mari dimensiuni printr-o incizie minimă în zona lombară. Avantajul acestei proceduri este recuperarea rapidă a pacientului. Intervenția se face sub controlul video şi radiologic.



”Pacientul este supus operațieie de extragere a calculelor fără incizie, fără operație. Prin piele se introduc niște aparate, care se vizualizează pe ecrane și avem posibilitatea să distrugem și să extragem aceste pietre”, a comunicat Adrian Tănase, șeful Clinicii Urologie, Dializă și Transplant Renal SCR.



Până acum, asemenea operaţii puteau fi făcute doar la Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”.