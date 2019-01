Povestea de viaţă a Anei Nica, femeie din Străşeni, care a născut în ambulanţă

Din cei trei copii pe care îi are, doi i-a adus pe lume în ambulanţă. Este povestea Anei Nica din raionul Străşeni. Femeia, în vârstă de 25 de ani, a născut săptămâna aceasta un băieţel de 2 kilograme şi jumătate. Micuţul nu a mai avut răbdare până la spital, aşa că asistenţii medicali din autospecială au ajutat tânăra mămică şi totul a decurs ca la carte.



"Am sunat la fără zece, patru. Şi până a venit salvarea, eu să mai fi stat vreo cinci minute, era să nasc acasă. Ne-am pornit şi nu am ajuns. Ştiam că e devreme naşterea, de la 36 de săptămâni şi eu zic, că poate nu e naşterea", a spus Ana Nica, pacientă.



Acum şase ani, Ana a trăit o experienţă similară, cu cel de-al doilea copil. Medicii spun că pacienta a avut un travaliu rapid, iar naşterea a durat doar câteva minute. Mama şi copilul se simt bine, dar, cu toate acestea, specialiştii avertizează că asemenea experienţe implică mai multe riscuri.



"Naşterile în maşină şi la domiciliu sunt foarte periculoase şi sunt soldate cu complicaţii atât din partea mamei, cum ar fi hemoragiile, traumatismul obstretical, atât şi din partea fătului cum ar fi hipotermia, hipoxii acute şi traumatisme şi aşa mai departe", a spus Mariana Postică,şefa secţiei obstretică-ginecologie, Spitalul Raional Străşeni.



De la începutul acestui an, patru femei au născut în ambulanţă.