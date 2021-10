Povestea de succes a unui exportator de mere din stânga Nistrului

A plantat 65 de hectare de livezi și 12 de pomușoare și este unul dintre cei mai mari exportatori de mere din regiunea transnistreană. Este vorba despre antreprenorul Iurie Diuță, care este unul dintre beneficiarii „Platformei de dezvoltare a capacităților de export a producătorilor de fructe de pe ambele maluri ale Nistrului” creată de Asociațiile Moldova Fruct și Dnestrovski Fruct cu asistența Suediei și PNUD. În 2012, el a plantat şapte hectare de mere, după care și-a extins livezile. Agricultorul spune că a achiziţionat soiuri performante din Italia, Belgia şi Spania."Noi am cheltuit practic un an pentru a studia, noi foarte des mergeam în Italia în câteva gospodării şi priveam cum ei plantau. Iar în cooperare cu o companie moldovenească, noi ne-am apucat, atunci erau ultimele tehnici de poziționare a soiurilor şi inginerie în livezi", spune Iurie Diuţă..Agricultorul spune că majoritatea produselor sale sunt exportate pe piaţa din Rusia, însă planifică să-şi diversifice pieţile de desfacere:"Roada, în primul rând merele, sunt exportate pe piaţa din Rusia, iar fructele sâmburoase deja le împărţim şi în Federaţia Rusă, şi în Ucraina, şi deja piaţa locală. La ziua de astăzi, nu există probleme, dar vedem tendinţa ultimilor ani că Federaţia Rusă a crescut volumul merelor din ţara lor şi desigur asta se simte."Bărbatul şi-a creat o livadă conform standardelor europene, care permite vehiculelor mici să treacă printre rânduri şi să strângă mai uşor merele de pe copaci.Producătorul a reuşit până acum să recolteze o parte dintre fructe şi să le depoziteze în frigidere pentru a fi gata de export."Dacă e să vorbim despre mere, atunci acestea sunt mere Golden, prune Prezident, caise, acestea sunt nectarine, acestea sunt piersici plate, Angelina... şi mere Red delicious", spune Diuţă.Pentru ca oamenii să aibă pe masă fructe proaspete, bărbatul a achiziţionat şi un echipament de ambalare performant."Noi am primit un grant de la USAID, maşină de ambalare de tip flow pack. Iar la ziua de azi, compania noastră, la solicitarea magazinelor, ambalează produsele în caserole de un kilogram, iar produsul se ambalează cu peliculă flow pack", a declarat Iurie Diuţă.Datorită asociațiilor Moldova Fruct și Dnestrovski Fruct, agricultorul este în proces de elaborare a unui tur virtual pentru o promovare mai eficientă."Care o să permită potenţialilor cumpărători la doar un click distanţă să ajungă în livadă şi să vadă câte soiuri sunt", a mai spus agricultorul.