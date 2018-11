Povestea de COŞMAR din autocarul răsturnat în România: Ne-am pomenit în câmp deschis, desculți, răniți și speriați

Noapte de coșmar, pentru cei 12 moldoveni care se întorceau din Italia, iar autocarul cu care se deplasau s-a răsturnat într-o râpă de pe un drum secundar dintre localitățile Haret şi Modruzeni, județul Vrancea din România. O femeie care se afla în autocar acuză șoferii și compania de transport de neglijență și ne-a povestit coșmarul prin care a trecut.

Femeia se întorcea din Italia împreună cu fiica sa, fiind pasagere al autocarului care s-a răsturnat. Ajunsă în țară, aceasta a decis să ne ofere în cele mai mici detalii informații necunoscute despre accident. Victima a solicitat să-i păstrăm anonimatul, din motiv că s-ar teme pentru viața sa și a fiicei, iar din această cauză îi vom zice în continuare Cristina X.

Interlocutoarea susține că autocarul era cu două nivele și se află în gestiunea companiei „MIATurism”. Vehiculul nu era echipat cu anvelope de iarnă, iar primul nivel, dar și jumătate din cel de al doilea era încărcat cu colete grele, pe care le colectaseră cei trei șoferi ai autocarului din mai multe orașe din Italia, fiind transmise de conaționalii noștri rudelor, scrie deschide.md

„În autocar eram 12 pasageri. Nivelul unu era plin până la refuz cu colete, printre care televizoare, un pat matrimonial dezasamblat, și multe altele. La picioarele fiicei mele erau niște baloane cu gaz care balansau. Am văzut că au zis la știri că autocarul a ajuns pe un drum secundar din motiv că GPS-ul i-ar fi deviat pe şoferi de pe autostradă. Nu-i deloc așa, autocarul acesta care aparține firmei „MIATurism”, condusă de doi frați, Vasile și Nicolae Talmaci, fac cursele Italia-Moldova de mai bine de 20 de ani și șoferii știu drumul, nu au nevoie de GPS. Ei special au cotit de pe autostradă pe un alt drum secundar pentru că aveau de transmis ceva. În general, traseul lor din Italia spre Moldova, trebuia să fie prin Slovenia, dar ei au luat-o prin Austria. Autocarul este în cartea neagră, după ce nu o singură dată șoferii au comis mai multe încălcări. Chiar au fost prinși cu țigări și alcool de contrabandă în autocar. Recent au fost amendați la intrarea pe autostradă cu 900 de euro, iar amenda au plătit-o cash. Erau trei șoferi, dar nu patru așa cum ar fi fost normal să fie, și conduceau câte șase ore, dar nu patru cum ar fi fost normal, luând în considerație condițiile nefavorabile”, susține Cristina X.

Femeia a ținut să menționeze că atunci când au derapat de pe traseu, autocarul se deplasa cu viteză excesivă, iar la volan se afla un șofer tânăr, care era fratele unui altui șofer.

„Noi trebuia să mergem pe autostradă, dar ei au cotit special pe un drum secundar și avea viteză, iar într-o curbă a pierdut controlul volanului, autocarul a derapat de pe traseu și s-a răsturnat de vreo două ori într-o râpă adâncă. Coletele au căzut peste noi, barele patului matrimonial au spart podeaua și la fel s-au prăvălit peste noi. Era un haos, un covor a căzut peste mine, îmi auzeam fiica cum striga la cineva să mă ajute, eu o căutam pe ea printre colete. Am trecut pe lângă cadavrul femeii care rămăsese blocată între scaune.Peste tot era numai sânge...Cei trei șoferi au ieșit ca șobolanii din autobuz și în loc să vină să ne ajute pe noi, au fugit să salveze banii și coletele de preț. Cu greu am ieșit din autocar, fiica striga că o să explodeze, căci tot drumul ăștia ne-au arătat filme cu tot felul de explozii și nebunii, unde mai pui că erau și baloanele celea de gaz ce stăteau la picioarele ei. Ne-am pomenit în câmp deschis, desculți, îmbrăcați în haine subțiri, răniți și speriați, iar șoferii urlau la noi „ștergeți-o de aici și nu ne încurcați”. Ei nu aveau nici o zgârâietură și nu le păsa de noi. Tânărul care se afla la volan a fugit într-o parte și a început să aibă o criză de isterie. Se ținea de cap și striga că nu vrea să facă pușcărie, că are un copil etc”, povestește victima.