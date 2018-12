Povestea CUTREMURĂTOARE a mijlocaşului Nabil Keita: Nu avea ghete când a început să joace fotbal

A început să joace fotbal în sandale şi în pantofi deterioraţi, iar în aceast an şi-a îndeplinit visul şi a ajuns să evolueze în Premier League. Este vorba despre mijlocaşul Nabil Keita, care vara trecută a semnat cu clubul englez FC Liverpool.



Fotbalistul în vârsta de 23 de ani născut în Guineea a rămas surprins chiar din prima zi când a ajuns la club.



"Când am ajuns la club, mi s-a organizat o surpriză. Mă aflam în vestiar şi la un moment dat a intrat Steven Gerrard, legenda clubului. Am rămas şocat. El mi-a oferit tricoul lui, iar asta mă motivează şi să devin ca el sau poate chiar mai bun", a declarat Nabil Keita, mijlocaş Liverpool.



De fapt, drumul spre Liverpool a fost unul foarte lung. Nabil Keita a început să bată mingea în localitatea natală, însă nu avea posibiltatea să-şi cumpere gehete şi jucat în încălţăminte pe care o avea. Talentul său nu a fost trecut cu vederea, iar în 2012 a ajuns în Europa la academia clubului francez Istres, iar peste un an a debutat la prima echipă şi a avut un sezon de excepţie.



S-a transferat apoi la FC Salzburg, unde cariera lui a luat o turnură importantă. Acolo, el a devenit şi cel mai bun prieten cu atacantul senegalez Sadio Mane, cu care acum este coechipier la Liverpool.

"Într-o zi m-a întrebat ce fac atunci când ajung acasă. I-am răspuns că nimic deosebit, merg acasă şi vorbesc cu familia. El mi-a zis că nu fac corect. Trebuie să merg cu el la sală. El m-a ajutat foarte mult", a declarat Nabil Keita, mijlocaş Liverpool.



Keita s-a transferat la Liverpool de la clubul RB Leipzig pentru suma de 52 milioane de euro. De când a ajuns în tabăra cormoranilor, fotbalistul african încă nu a apucat să joace în tricoul formaţiei de pe Anfield în Liga Campionilor.



El ar putea să o facă în această seară în partida cu Napoli din ultima etapă a fazei grupelor. Discipolii lui Jurgen Klopp sunt obligaţi să învingă gruparea italiană pentru a se califica în optimile de finală.



"Napoli este o echipă-surpriză şi se află într-o formă de invidiat. Este important că jucăm acasă. Sunt convins că vom da totul pe teren şi vom obţine cele trei puncte", a declarat Nabil Keita, mijlocaş Liverpool.



Partida FC Liverpool - Napoli se va disputa astăzi pe stadionul Anfield şi va fi transmis în direct de CANAL 3 cu începere de la ora 22:00.