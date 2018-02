Povestea celor 20 de mii de lei pierduţi la Piaţa Centrală. Două vânzătoare nu-şi pot împărţi TITLUL DE EROINĂ

De două zile polițiștii din Capitală caută persoana care a pierdut 20 de mii de lei în Piaţa Centrală. Între timp, două vânzătoare nu pot împărţi statutul de eroină şi ambele pretind că au găsit punga plină cu bani şi au anunţat poliţia.

Femeia din imagini este cea care a declarat ieri poliţiei că anunţat administraţia despre banii găsiţi.



"Am văzut că nimeni nu se adresează şi am hotărât să apelez...să anunţ administraţia Pieţei Centrale", a spus vânzătoarea.



Astăzi însă, vânzătoarea eroină şi-a schimbat poziţia şi spune că defapt administraţia pieţei a fost anunţată de o altă vânzătoare, cea care a ridicat punga cu bani de jos.



"Eu lucram, cineva a trecut şi a ridicato şi a întrebat a cui sunt banii. Domnişoara care i-a ridicat s-a dus la administraţie şi a spus. La administraţie s-a dus ea. - De ce nu v-aţi dus dumneavoastra la administraţie?- Eu nu pot să mă duc, eu nicidecum nu pot lăsa locul de muncă", a mai adăugat vânzătoarea



Mai mult, Antonina Anoşina, cea care de fapt a găsit punga cu bani povesteşte că în momentul în care a ridicat banii, cealaltă vânzătoare a pretins că sunt ai ei.



"Eu mergeam din Piaţă şi exact aici erau banii lângă frigider. Eu am ridicat şi am întrebat a cui sunt banii. Iar femeia se întoarce şi spune sunt banii noştri şi a luat punga de la mine", susţine o altă vânzătoare de la Piaţa Centrală.



"I-am pus într-o cutie acolo dacă cineva se întoarce mai apoi i-am pus în buzunar."



Şi administraţia instituţiei spune că de fapt eroina este această femeie în vârstă de 29 de ani.



"Ea tremura, tremura mai că să plângă. A procedat foarte frumos. Cam rar aşa gesturi. De 25 de ani de când lucrez aici au fost zeci de pierderi dar aşa sume mari încă nu am avut", a declarat Anatolie Godoroja, şef de gospodărie Piaţa Centrală.



Antonina Anoşina lucrează vânzătoare în Piaţa Centrală de un an şi jumătate. Astfel femeia câştigă un bănuţ pentru a-şi întreţine familia şi pentru ai oferi minimum necesar băieţelul de cinci ani. Deşi trăieşte dintr-un salariu de aproximativ patru mii de lei pe lună, spune că nu s-a gândit nici măcar pe o secundă să ia banii.



"Rar sunt situaţii în care să-ţi întoarcă banii. Altcineva poate i-ar fi luat şi ar mers înainte. Eu am decis aşa pentru că Doamne Fereşte s-ar întâmpla cu mine. Eu lucrez ca să obţin un ban şi omul care a pierdut banii la fel. Poate e într-o situaţie în care are urgent nevoie de bani. Am hotărât să fac o faptă bună", a spus Antonina Anoşina, vânzătoarea care a găsit banii.

Vestea despre cei 20 de mii de lei găsiţi lângă o ţejghea s-a răspândit cu viteza luminii prin Piaţa Centrală.

Oamenii spun că au rămas surprinşi de gestul femeii, şi, cel puţin în faţa camerei de laut vederi spun că ar proceda la fel:



"Ea foarte corect a făcut că este ban străin în primul rând. Doamne Fereşte poate pentru ceva are nevoie urgent şi el trebuie întors."



"Eu tot aşa aş face. La banul străin nu trebuie să te bucuri că poţi să păţeşti ceva."



"Suma de bani care nu îmi aparţine nu trebuie să o iau. - Nu i-aţi lua? - Ştiţi acum câte situaţii sunt, nu cred că..."



"La poliţie. Asta ştie toată lumea ce trebuie să facă. "



"Repede în buzunar şi aş fugi acasă - Cum aţi proceda? Tot aşa. -Cum?- I-aşi întoarce. "



Banii au fost ridicati de oamenii legii. Poliţia Capitalei a obţinut şi imaginile video surprinse de camerele de supraveghere instalate la intrare în Piaţă şi urmează să stabilească care dintre femei are dreptate şi să dea de urmele celui care a pierdut banii.



"Inspectoratul de Poliţie Centru a deschis o anchetă pe acest caz, materialul este înregistrat, se documentează. Solicităm persoana care a pierdut suma de bani să se adreseze la inspectoratul de Poliţie Centru", a spus Natalia Stati, ofiţer de presă Poliţia Capitalei.



Deşi de la incident au trecut mai bine de 30 de ore, până acum banii nu au fost ridicaţi.